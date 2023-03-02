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全美遊客最多的大煙山國家公園 3月起開始收費了

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
大煙山國家公園的美景每年吸引數百萬遊客造訪。取自Great Smoky Moutains Narional Park網站
大煙山國家公園的美景每年吸引數百萬遊客造訪。取自Great Smoky Moutains Narional Park網站

美國遊客最多的大煙山國家公園(Great Smoky Moutains Narional Park)一向不收門票，但從3月1日起，要開始對停車收費了。除了少數例外，所有在大煙山國家公園停車超過15分鐘的車輛，現在都需要停車證，這是公園新的「Park It Forward」計畫的一部分。

大煙山國家公園在其網站上說明，從這些費用中收取的錢會100%留在大煙山，直接用於保護大煙山，確保遊客的體驗是一流的。

如果正計畫駕車前往這個橫跨北卡羅來納州田納西州的國家公園，以下是應該知道的內容。

大煙山國家公園一向不收門票，但從3月1日起開始對停車收費了。取自Great Sm...
大煙山國家公園一向不收門票，但從3月1日起開始對停車收費了。取自Great Smoky Moutains Narional Park網站

大煙山停車費用是多少？

停車證是以車為單位，不分車型大小，每天的停車費為5美元，7天為15美元，每年為40美元。

停車證可在現場或網上購買，必須放在每輛車的前面擋風玻璃上。一旦購買便不可退款，也不可轉讓，單位之間的通行證不得作為替代。

只是路過該地區或停車時間少於15分鐘的車輛不需要停車證。學校團體、持有殘障車牌或駕照持有者，以及持有某些特殊用途許可證，或正在進行研究的人員也可豁免。

停車證可在現場或網上購買，必須放在每輛車的前面擋風玻璃上。取自National ...
停車證可在現場或網上購買，必須放在每輛車的前面擋風玻璃上。取自National Park Service

為什麼大煙山國家公園要收停車費？

過去十年來，大煙山國家公園的參觀人數躍升了近60%，但預算卻沒有相對的增長，使公園內數百萬美元的維修需求被迫延期。

大煙山國家公園在一份新聞稿表示，透過「Park it Forward」計畫產生的所有收入都將留在公園，以支援管理和改善遊客服務的運營成本，例如步道維護、保管服務和垃圾清理。該計畫還將支持更多的教育課程、緊急救護和增加公園管理員。

北卡羅來納州 駕照 田納西州

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