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行李轉盤是機場亂象之一 哪些事是你不該做的

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
下飛機後領取行李，對許多人來說是一種更大的折磨。Getty Images
下飛機後領取行李，對許多人來說是一種更大的折磨。Getty Images

是什麼原因讓機場的行李轉盤常呈現出旅客最惡劣的一面？或許每個人應該重新複習一下領取行李的禮儀。根據幾位旅遊專家的說法，去年夏天的這類的禮儀似乎完全崩潰；還記得那個在克利夫蘭機場行李轉盤上爬行的人嗎？今年或許也不會好到哪裡去。

來自巴爾的摩、經常乘坐飛機的帕爾默（Kathy Palmer）說，如果搭機旅行是一種痛苦，那麼領行李就是一種更大的折磨。禮儀專家蘭德爾(Rosalinda Oropeza Randall)說，她對人們在行李轉盤的行為感到困惑，總有一些旅客堅定地直接站在轉盤前，準備隨時抓取他們的行李，好像這是他們唯一的機會。

可以擠在行李轉盤周圍嗎？

答案只有一句話，「不可以」。禮儀專家萊頓(Nick Leighton)說，每個人都應該站在能直接看到行李轉盤的位置，並能直接拿取行李，而不需要把任何人推到一邊。他表示，要做到這一點，代表每個人都需要在轉盤周圍拉開距離，並站在離它至少3英尺遠的地方。

一些機場甚至在行李轉盤前的地板上畫線，避免人們太靠近。在日本機場，即使沒有標記行李轉盤禁區，日本人仍會給予彼此足夠的空間，只有來自外國的旅客才會越過這條無形的線，擠在轉盤邊。

至於該距離轉盤多遠，並沒有明確的規定。在航空公司任職的維拉諾(Karen Villano)說，最少2英尺。她說，這個距離可以讓旅客在行李進入轉盤時向前邁一步，抓住他們的行李；但她曾看過「站在後面」(stand back) 的線遠達5英尺。維拉諾表示，最小的安全距離至少是2英尺，但你應該給自己多留一點空間。

可以請別人幫忙拿行李嗎？

你的同伴不是行李搬運工，但也有一些例外情況。禮儀顧問琴克(Adeodata Czink)說，如果需要人幫你把行李拉出坡道，可以請求協助。

琴克在客艙時常無法舉起她的行李，她總是找位年輕的旅客，然後請求幫忙。她說，她已經這樣做過幾次，沒有人對幫她一把有意見。

但是，正如琴克和其他禮儀專家所說，不要把同伴當作你的私人行李搬運工，下次他/她可能不樂意再與你同行。

可以碰觸別人的行李嗎？

根據禮儀專家史密斯(Jodi RR Smith)的說法，這要看狀況而定。他表示，一般來說，當你在轉盤等待行李時，其他人偶爾會碰觸你的行李；當然，他們不應該把它帶回家。

但她說，許多行李箱看起來都差不多，其他旅客可能需要碰觸它們才能看到標籤上的名字。她說，曾看到有人在行李箱從滑道上滑下時將把手朝外，並確保沒有其他行李箱「搭便車」疊在上面，畢竟放在下面的行李箱很難抅到。

領取的行李的小提示

．追蹤你的行李。密西根州的退休學者、經常搭機的斯韋特(Mike Sweat)說，他使用AirTag，所以總是知道行李在哪裡。他說，當在轉盤前等待時，知道行李的位置也會減少壓力，使你能在人群中耐心等候，直到行李出現。

．在出發前再次檢查行李。德州禮儀學校負責人戈茨曼(Diane Gottsman)說，在出發前再次檢查行李牌，多數黑色行李箱看起來都一樣，唯一可以區分的特徵往往是行李牌。她說，可以購買一個非黑色的行李箱來避免造成混淆，並用一個獨特的行李牌標記，讓它與其他行李區分開來。

．保持冷靜。如果行李沒有出現，要保持冷靜耐心（例如，不要爬到轉盤上尋找）。旅行保險公司Visitorguard.com的運營主管史戴卡(Pallavi Sadekar)說，不要驚慌，只要向航空公司報告你遺失的行李。

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