搭河輪暢遊密西西比河8天 還可參與骨董鑑定節目

美國遊輪公司新的河輪航線將參與公共廣播電視公司長青節目「鑒寶路秀」(Antiques Roadshow)錄製，乘客將能一窺幕後製作工作，甚至在節目中露面。取自American Cruise Lines網站

美國遊輪公司(American Cruise Lines)日前宣布，一新開的河上遊輪航線 將參與公共廣播電視公司(PBS)長青節目「鑒寶路秀」(Antiques Roadshow)錄製，乘客將能一窺幕後製作工作，甚至在節目中露面。

在「鑒寶路秀」中，物主攜帶各種古董文物讓節目請來的專家鑒賞；本次遊輪錄製活動中，旅客最多可攜帶兩件物品讓專家鑒定，也許有機會出現在2024年播出的節目中。

「鑒寶路秀」於1997年開播，美國遊輪公司自2021年開始成為該節目的贊助商，遊輪公司總裁兼執行長(Charles B. Robertson)表示：「美國遊輪公司的客人與鑒寶路秀每周數百萬的觀眾擁有共同的連結，他們共享對美國文化的熱情，發掘迷人的歷史，這些歷史通常就在我們的後院裡。很高興為我們的賓客提供這個特別的機會。」

將參與節目錄製的航線旅程為期8天，4月27日當天，旅客將搭乘美國遊輪公司最新型的「美國小夜曲號」啟程，船上可容納180名旅客。

「美國小夜曲號」將從田納西州 曼非斯出發，沿著(Memphis)密西西比河(Mississippi River)下游一路航行至路易斯安那州紐奧良(New Orleans)，中間停靠密西西比州 維克斯堡(Vicksburg)、納奇茲(Natchez)。

「鑒寶路秀」節目於5月2日錄製，當天遊輪停靠路州巴頓魯治(Baton Rouge)。

除了古董鑒賞節目，航程還包括餐酒搭配服務、烹飪表演等活動。

根據美國遊輪公司官網，雙人入住客房每人5,910元起，客房均附設私人陽台，票價包括所有餐點、飲料、國內機票、啟程前的曼非斯住宿與其他費用。