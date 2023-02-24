賞櫻之旅該注意些甚麼 如何拍出櫻花美照

華盛頓DC的櫻花每年都吸引大批人潮前往觀賞。取自pexels

櫻花季即將來臨！這些大自然裡的嬌嫩、絢麗花朵，會將整個天空渲染成柔和的桃紅、粉紅與粉白。由於季節限定，世界各地的人們都熱切期待前往日本 或韓國等賞櫻 勝地一睹它們的盛顏。

如果正計畫前往國外賞櫻，以下是一些必須注意的地方，從打包和穿什麼，到何時開始預訂航班，到如何拍出美照，希望有助於你有一趟愉快的櫻花之旅。

1. 選擇目的地

賞櫻花之旅的規畫從目的地開始，先決定是去哪個國家賞花。雖然日本和韓國是觀賞櫻花的兩個最受歡迎的國家，但世界上還有其他地方也是櫻花的故鄉，其中包括亞洲的泰國和臺灣，北美的紐約、華府和溫哥華以及歐洲的德國。

理想情況下，在選擇目的地時，會想同時探索當地的其他旅遊景點和活動。這樣，可以體驗更多事物並充分利用旅遊的時間；但如果櫻花是旅行的重點，那就放輕鬆，只專注於賞花情報。

2. 何時計畫櫻花之旅

時間就是一切，受自然因素的影響，每個賞櫻地點有自己的高峰期，也就是要定期留意櫻花季的預報，這樣就能掌握它們將在哪個月份盛開，或者將盛開多長時間。請注意，花期的預測仍會因降雨和溫度等因素而發生變化；但一般來說，這會讓對何時該預訂航班和住宿有個很好的瞭解。

例如日本今年的櫻花季預計將於3月下旬開始，而韓國預計在3月底至4月初將迎來櫻花盛開季節。由於花季不可預測的性質，必須保留彈性調整空間。

日本櫻花季活動，充滿異國情調。Getty Images

3. 行李打包和該穿什麼

每個地區的櫻花季天氣都不一樣，盡可能保持舒適很重要，同時還要在出遊時穿著得體。選擇運動鞋等舒適的鞋子，並帶上一件外套以防天氣變冷，是最基本裝備。

至於其他必需品，帶上一些零食、水和相機(或手機)來捕捉美麗的風景。除了賞花，戶外野餐也是這個季節的熱門活動，可帶上毯子或墊子，這樣就可以和當地人一樣躺在盛開的櫻花樹下，邊品嘗著熱茶。

4. 對賞櫻人潮有心理準備

櫻花季是一年中最令人期待的季節之一，公園和其他有櫻花樹的地方都會湧現人潮，由於受歡迎的景點往往很快就會人滿為患，最好儘早到達目的地。公共交通也可能會擠滿人，在前往觀光景點時，一定要留出更多時間。

5. 融入在地慶典活動

每個賞櫻景點都有自己的慶典活動，大城市通常還會舉辦櫻花節，包括美食、音樂和其他精彩活動。除了賞花之外，盡可能參加當地的慶典活動，並觀察當地人如何做，才能充實旅遊的體驗。

6.愛護環境，遵守禮儀

珍惜大自然的恩賜，保持環境清潔，避免損壞樹木是賞花的基本禮儀。請記住，櫻花樹很脆弱，花朵更嬌嫩，最好從遠處欣賞它們的美麗；此外，依照指定的觀賞區域和步行路徑。如果和孩子一起出遊，切勿讓他們無人看管。

拍攝櫻花時可多嘗試從低視角和高視角拍攝以取得更多變化，或者嘗試不同的構圖，圖為布魯克林植物園。Getty Images

櫻花攝影技巧和竅門

‧ 時間安排在清晨或日落

與其他觀光區的情況一樣，多數遊客會白天塞爆熱門景點，如果想確保擁有拍攝的最佳時點，可在清晨（早上5點至6點）出門，或者等到日落、遊客開始離去時。這段時間柔和的光線可以拍出更迷人、更自然的櫻花照片。

‧ 使用三腳架

如果帶著相機，三腳架一定會派上用場：第一、相機穩定才能夠獲得清晰的圖像。 第二、它是單獨旅行者的完美自拍工具。最後，它可靈活使用和支撐，特別是對於拿相機有困難的人。

‧ 不要害怕嘗試

多嘗試從低視角和高視角拍攝以取得更多變化，或者嘗試不同的構圖，盡量展示自己對櫻花的獨特觀察，以及四周環境的取景。

‧ 查看天氣

在拍照時，光線就是一切！晴朗的天空會使照片顯得過於刺眼，而陰天會增加氣氛並使快速拍照更有趣。當然，也可以自由地進行一些設計安排，以獲得個人想要的效果和感覺。

紐約中央公園的櫻花，加上四周曼哈頓摩天大樓的天際線，收穫另一種絕美風景。Getty Images

同場加映：紐約賞櫻情報

紐約櫻花分成早櫻和晚櫻兩種。早櫻色彩多粉嫩，一般在3月中旬到下旬盛開，晚櫻又名重瓣櫻，深粉色十分明媚，多在4月初綻放。

紐約市和周邊地區不乏賞櫻地點，櫻花樹種類之多、景色之美，不亞於華府。以下為幾處賞櫻勝地：

．布魯克林植物園 (Brooklyn Botanic Garden)：紐約最佳的賞櫻地之一，走在櫻花如雨的Cherry Esplanade小道，或是櫻花圍繞的水榭亭台，瞬間彷彿穿越到日本，浪漫百分百。布魯克林植物園早櫻和晚櫻都有，早櫻圍繞湖畔，晚櫻則在草坪上整齊排列成兩行，各擅勝場。

．中央公園：不論是櫻花環繞的中心湖畔，或是落櫻滿地的小丘，加上四周曼哈頓摩天大樓的天際線，收穫另一種絕美風景。

． 羅斯福島(Roosevelt island)：以早櫻為主，800公尺的河岸種滿了粉紅和白色櫻花，和皇后區大橋及對岸高樓交相輝映，更有專屬紐約的獨特之美。

．新澤西小溪公園 (Branch Brook Park)：美東規模最大的櫻花種植區，早櫻和晚櫻都有。櫻花樹環繞公園水畔，每年都吸引大批民眾前往觀賞。