「超級任天堂世界」開幕 環球影城一日遊玩樂攻略

「超級任天堂世界」在2月17日開幕,吸引大批遊客前往朝聖。Getty Images

眾所矚目的好萊塢環球影城 (Universal Studios Hollywood)「超級任天堂 世界」(Super Nintendo World)在2月17日開幕了,吸引大批遊客前往朝聖,你若也想去看看,以下八個小撇步,可以讓你的旅程更開心愉快。

1. 避開尖峰時節

環球影城全年開放,若可以的話,盡量避開寒暑假、國定假日和周末。上影城的網站,利用門票日曆(ticket calendar)查看哪幾天有最便宜的門票。

2. 門票先買好

線上購票比現場購票方便且便宜,而且還可以加購選擇提前入場超級任天堂世界,並附贈影城之旅(Studio Tour)的快速通關證。這些福利數量有限,要買要快。

3. 事先做好計畫

隨著超級任天堂世界的開幕,上下園區的擁擠程度恐會不分上下。為了避免浪費時間在上下園區間的漫長電扶梯或電梯上,就得事先做好計畫,集中玩完一個園區再前往下一個。

4. 善用環球影城App

環球影城免費App可以幫你有效追蹤等待和放映時間。而且無論身在何處,都可以加入The Secret Life of Pets: Off the Leash!(寵物當家)虛擬排隊。

5. 先玩再說

先去玩「瑪利歐賽車」(Mario Kart: Bowser's Challenge),因為排隊等待隊伍只會越來越長,且沒有快速通關線。若過於繁忙,可能還會需要事先預訂才玩得上。快速通關票無須預定,但仍須排隊。

6. 善用單人優先通道(single-rider lanes)

可以考慮自己去玩或和同行友人分開搭乘,包括 「瑪利歐賽車」在內等許多設施都有單人優先通道,減少排隊時間。

7. 善用child-switch

有身高限制的設施都有child-switch選項,讓有兒童同行的人可以輪流搭乘,且無須重新排隊。

8. 影城之旅不可少

這是好萊塢環球影城最知名且獨特的服務,讓你可以看到經典電影節目中的實際佈景和道具,並且順便讓你坐下來休息一下。