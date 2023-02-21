洛杉磯景點爆人潮 找車位幾小時 超級任天堂世界1天只玩2項目

洛杉磯地區最近多處景點人滿為患，包括華人熟悉的漢庭頓圖書館。Getty Images

南加洛杉磯 地區最近多處景點人滿為患，包括華人熟悉的漢庭頓圖書館 （Huntington Library）、格里菲斯天文台(Griffith Observatory)等。遊客反映，有些景點的停車時間甚至需花上幾個小時，但疫情 前，從未見過如此盛況。

洛縣亞凱迪亞 （Arcadia）居民張先生，周末帶孩子去格里菲斯天文台（Griffith Observatory）參觀，景點開門時間是上午10時，張先生表示9時30分就已趕到那裡，「因為聽朋友說，遊客多停車困難，我們就早點過去。」讓張先生大跌眼鏡的是，天文台還沒開門，但車位早已全部停滿，通往天文台的入口處擋著路障，顯示不能開車入內。

張先生沿著山路尋找附近停車位，結果發現整條山坡上的路邊停車幾乎全都爆滿，遠遠望去，就像一條車龍盤旋在山間，場面非常壯觀，他一直開到山腳下都沒有找到位置。張先生表示，停在山坡上的遊客步行走到天文台其實很遠，他估算了一下，遠的地方至少需要一個多小時才能到達。儘管這樣，這些車位還是一位難求，很多早來的遊客幸運地找到位置，開始步行前往景點，樂在其中。

張先生當天來回在天文台的山路上兜了幾圈，都沒有找到車位，最後不得不把車停在山下，坐公共巴士前往景點。他事後指出這是一個好選擇，「通往天文台的旅遊巴士很多，而且免費，在洛杉磯長大、很少坐公交車的孩子很喜歡，我們算因禍得福體驗了一下觀光巴士。」但整個停車時間花了兩個多小時，讓他覺得十分折騰。

到了天文台裡面，人流擁堵的場面讓張先生再次嘆為觀止，「疫情前我經常來這裡，人雖說不少，但絕對不會像現在一樣人擠人，那時大家都能保持一定的空間距離，現在怎麼會有這麼多人，真是報復性外出。」

對於格里菲斯天文台停車難的現象，羅斯密（Rosemead）高女士說她也見識過。根據高女士的敘述，從去年下半年開始，她就去過幾次天文台，但每次都看到山路上停滿了車，根本找不到車位，高女士說自己去了幾次都無功而返，直接回家。

環球影城新開放的超級任天堂世界人潮洶湧。受訪者提供

位於聖瑪利諾市（San Marino）的漢庭頓圖書館同樣人流眾多、停車困難，亞市居民林女士接連幾個周末前往此處，都看到入口處張貼著告示：停車已滿、拒絕車輛入內。景點外面的幾條馬路上也停滿了車，遊客紛紛選擇步行進入。林女士說，漢庭頓圖書館目前需要網上預約購票才能參觀，她不明白既是預約制，說明在控制遊客人流，為什麼還是停不到車。

漢庭頓圖書館是一個綜合型大莊園，但即便空間開闊，裡面的一些熱門景點同樣人流如潮，擴建後的中國園（Chinese Garden）更是遊客如織。林女士2月18日在中國園遊玩，她說湖中心的曲橋上一度人群擁擠、無法通行，「這樣的場面看上去就像是在中國，人比景很多。 疫情前我也經常來漢庭頓圖書館，從沒見過現在這麼多人的場面。」

除了這些景點外，洛杉磯的各大遊樂場更是人潮洶湧。楊女士2月19日帶孩子去環球影城 新開放的超級任天堂世界（Super Nintendo World）。她說，遊玩項目排隊200分鐘，真正玩只有幾分鐘，一家人早上7時40分左右到達環球影城，一直待到晚上，總共才玩了兩個項目，大部分時間都在排隊等待中度過，就連餐廳都需要排隊一個多小時。