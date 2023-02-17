我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

租房車地雷多 掌握這9件事開心享受自駕遊

編譯尤寶琪／即時報導
租房車地雷多，記得掌握九大須知，才能租到適合的房車，開心上路。取自pexels
租房車地雷多，記得掌握九大須知，才能租到適合的房車，開心上路。取自pexels

天氣漸漸暖和，又到了適合租輛房車來趟自駕遊的季節。但租房車地雷多，為了讓你有趟難忘的旅程，請記得這租房車九大須知，不管你是旅遊老手還是新手上路，都能租對房車，開心上路。

1. 依需要空間，決定房車大小

如果你是計畫帶上全家老小一起上路，那當然得多花點錢，租輛大型房車。但如果只是兩人世界，那就租輛中型的，如果真的需要更多空間，可以考慮擴展型的房車。

2.拿車前先檢查車內清潔

一間連車子都懶得清理的租賃公司，恐怕也懶得好好保想車子其他地方吧。所以租車最好透過值得信賴的公司。

3. 多看幾台房車再決定

旅遊興奮的情緒，容易讓人昏頭。但租車最好還是上網多看，貨比三家不吃虧。

4. 根據車子烹飪器材來計劃飲食

如果你租的是有完整廚房的車款，那你在飲食上就有很大的發揮空間。但如果你租的是只有食物儲藏室和電爐的基本款，那你就得好好計畫一下菜單。另外，也別忘了檢查一下是否有餐具和廚具。

5. 合約上的小字細節要檢查、檢查，再檢查

租房車除了保險、保證金和稅金等額外成本，也要問清楚，是否有其他設備或可選附件等項目。不同的公司，相同的車號，可能可以差上數百美元。

6.考慮自己帶台發電機

如果要去國家公園或在野外生活，那你會需要可靠的電源。即使露營營地宣稱有接地電源，也不保證就能用。就算營地退錢給你，也無視於補，因為你還是沒電可用。

7. 確保可帶寵物

就算我們把毛小孩看做家人，但租賃公司可能不這麼認為。如果你要帶寵物，記得確保租賃協議是允許攜帶寵物，且仔細檢查是否有任何額外費用。

8. 小心會移動掉落的東西

確保你的房車有儲物空間，避免筆記型電腦等重要物品在行進間移動或掉落。而像是自行車、皮艇和椅子等物品，則可以考慮向營地租用。

9. 學習如何駕駛房車

若沒有駕駛大型車輛的經驗，那最好在出發先花點時間學習操作，或向租賃公司尋求指導。當然，也別忘了要保險。

租車 保險 自駕

上一則

紐約植物園蘭花秀 逾5500品種競豔

下一則

炭火烤的就是不一樣 這6家連鎖店漢堡排風味佳

延伸閱讀

中國人專坑中國人？留學生洛杉磯租房好心酸

中國人專坑中國人？留學生洛杉磯租房好心酸
控穩租房規定違憲 紐約房東組織擬上訴最高法院

控穩租房規定違憲 紐約房東組織擬上訴最高法院
中國人專坑中國人？留學生在LA心酸租房史

中國人專坑中國人？留學生在LA心酸租房史
「最邪惡武器之一」烏軍涉用蝴蝶雷 人權團體促調查

「最邪惡武器之一」烏軍涉用蝴蝶雷 人權團體促調查

熱門新聞

有些食物即使超過保存期限依然可以食用。Getty Images

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

2023-02-10 10:23
金融詐騙猖獗，每年都導致美國民眾造成巨大金錢損失。Getty Images

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

2023-02-15 10:25
維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。Getty Images

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

2023-02-14 10:18
從訂房、入住到真正上床休息前，有很多方法可查看床單夠不夠乾淨。取自pexels

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

2023-02-16 10:53
擁有不同銀行帳戶可多方享用不同銀行的優惠。Getty Images

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

2023-02-14 11:08
好市多(Costco)2月份又有新的優惠商品上架。Getty Images

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

2023-02-07 10:46

超人氣

更多 >
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用
索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現
快看世界／淘汰廚師 這家餐廳只有機器人炒菜 會做70道

快看世界／淘汰廚師 這家餐廳只有機器人炒菜 會做70道
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」