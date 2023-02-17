租房車地雷多 掌握這9件事開心享受自駕遊

租房車地雷多，記得掌握九大須知，才能租到適合的房車，開心上路。取自pexels

天氣漸漸暖和，又到了適合租輛房車來趟自駕 遊的季節。但租房車地雷多，為了讓你有趟難忘的旅程，請記得這租房車九大須知，不管你是旅遊老手還是新手上路，都能租對房車，開心上路。

1. 依需要空間，決定房車大小

如果你是計畫帶上全家老小一起上路，那當然得多花點錢，租輛大型房車。但如果只是兩人世界，那就租輛中型的，如果真的需要更多空間，可以考慮擴展型的房車。

2.拿車前先檢查車內清潔

一間連車子都懶得清理的租賃公司，恐怕也懶得好好保想車子其他地方吧。所以租車 最好透過值得信賴的公司。

3. 多看幾台房車再決定

旅遊興奮的情緒，容易讓人昏頭。但租車最好還是上網多看，貨比三家不吃虧。

4. 根據車子烹飪器材來計劃飲食

如果你租的是有完整廚房的車款，那你在飲食上就有很大的發揮空間。但如果你租的是只有食物儲藏室和電爐的基本款，那你就得好好計畫一下菜單。另外，也別忘了檢查一下是否有餐具和廚具。

5. 合約上的小字細節要檢查、檢查，再檢查

租房車除了保險 、保證金和稅金等額外成本，也要問清楚，是否有其他設備或可選附件等項目。不同的公司，相同的車號，可能可以差上數百美元。

6.考慮自己帶台發電機

如果要去國家公園或在野外生活，那你會需要可靠的電源。即使露營營地宣稱有接地電源，也不保證就能用。就算營地退錢給你，也無視於補，因為你還是沒電可用。

7. 確保可帶寵物

就算我們把毛小孩看做家人，但租賃公司可能不這麼認為。如果你要帶寵物，記得確保租賃協議是允許攜帶寵物，且仔細檢查是否有任何額外費用。

8. 小心會移動掉落的東西

確保你的房車有儲物空間，避免筆記型電腦等重要物品在行進間移動或掉落。而像是自行車、皮艇和椅子等物品，則可以考慮向營地租用。

9. 學習如何駕駛房車

若沒有駕駛大型車輛的經驗，那最好在出發先花點時間學習操作，或向租賃公司尋求指導。當然，也別忘了要保險。