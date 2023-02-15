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誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

香港大手筆送50萬張機票 誰有資格、該如何取得？

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
香港為吸引國際觀光客回流，正準備大手筆送出50萬張免費機票。取自香港旅遊局網站
香港為吸引國際觀光客回流，正準備大手筆送出50萬張免費機票。取自香港旅遊局網站

防疫政策解封後，香港為推動旅遊經濟、吸引國際觀光客回流，現正準備大手筆送出50萬張免費機票，以及至少100萬份「香港有禮」的消費優惠券，以便趕上周邊國家及地區逐漸復甦的旅遊商機。

過去3年期間，受制於中國的清零防疫政策，讓「東方之珠」經濟發展重挫、百業蕭條。疫情趨緩後，香港在放寬入境規定的速度比新加坡、日本和臺灣等競爭對手慢了幾個月，即使在1月重新開放與中國的邊界，旅遊業的復甦仍十分緩慢。

本月2日，香港特首李家超宣布一項名為「你好，香港！」(Hello Hong Kong)的旅遊宣傳活動，他表示，香港正大張旗鼓、開門迎客，將提供50萬張免費機票歡迎來自世界各地的遊客，他說這「可能是有史以來最盛大的歡迎活動」。

如何獲得免費機票

民眾可以在香港機場網站上註冊並查看何時有資格參與活動，或者在符合條件時直接上航空公司的網站；參與活動的三家航空公司為國泰航空、香港快運航空和香港航空，將根據民眾居住地分階段送出機票。

根據香港機場網站說明，價值總計20億港元（2.55 億美元）的機票，發送方式將包括幸運抽獎、買一送一促銷和遊戲；所有機票均為經濟艙來回票，相關附加費、費用和機場稅仍將由中獎者支付。

免費機票活動首批對象為居住亞洲的民眾，3月1日從東南亞開始，4月為中國地區，5月為東北亞及其他地區，確切發布日期尚待公布。

旅客消費優惠券是什麼？

除了免費機票，香港旅遊發展局結合所有商家準備了超過100萬份稱為「香港有禮」(Hong Kong Goodies)的消費優惠券，可兌換一張港幣$100商戶現金券，免費在酒吧、餐廳、酒店享用迎賓飲品，或於餐飲、零售等商家及景點換取精選禮品。

想要獲得「香港有禮」(Hong Kong Goodies)消費優惠券的旅客必須在香港停留90天或以下，並且擁有非香港的電話號碼，可以在入境後於四個香港旅遊發展局遊客中心之一領取。

香港 機場 防疫

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