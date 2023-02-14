搭郵輪旅遊省心省事 但這7點最好記牢

搭郵輪旅行，許多人往往低估了選擇房間的重要性。取自臉書@Alaskan Dream Cruises

在討論到各地旅遊時，除了搭乘飛機遊歷全美或計畫一次主要的公路之旅之外，越來越多人習慣另一種旅行方式——郵輪 。雖然一些美國人每年都會選擇海上旅遊，但多數人仍不甚精通這一旅行方式。為確保每個人都可以擁有最好的旅行，以下是旅遊專家建議乘坐遊輪時要注意的7件事。

1. 不要忘記隨身攜帶必要物品

如果行李比較重，並且計畫在登船前托運行李的話，那麼在行李到達房間之前，確保隨身帶著所有需要的物品。

2.不要未經慎重考慮就預訂房間

在計畫一趟郵輪旅行時，許多人往往低估了選擇房間的重要性。在所有的決定中，不要對選擇房間這件事倉促做出決定。

郵輪上擁有許多值得享受的娛樂設施。取自臉書@Carnival Cruise Line

3.不要忽略船上提供的娛樂

許多旅客可能對遊輪將前往的目的地和景點感到興奮，但不要忘記船上同時也擁有許多值得享受的一切。

4. 不要忘記探索遊輪行程以外的景點

當將所有旅遊計畫都交由他人處理，固然會很輕鬆，但不要讓郵輪規畫的行程分散了你對該地其他有趣景點的注意力。

5. 不要忘記留意遊輪上其他乘客

當乘坐郵輪時，最好記得自己與同伴是和其他許多人一起度假。需注意的事情例如不要一直佔用位置最好的沙灘椅或是其他設施。

6.不要小看暈船

如果自覺是個習慣於出海並且不怕暈船的人，這可能代表你會發現自己在第一次郵輪航行時就會暈船。雖然有些郵輪的搖晃程度比較小，但永遠不要低估暈船的影響，最好提前做好準備，以防萬一！

7. 不要忘記暫時遠離網路

在多數情況下，我們都能享受擁有WiFi、連結全世界的樂趣，但最好利用這個機會，在郵輪度假期間遠離網路，並且確實做到。