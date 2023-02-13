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何時搭機、選哪些座位 較不怕遇到亂流？老鳥這麼說

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
為了避免飛行途中的顛簸，選擇靠近機翼的座位，亂流的影響將最少。取自pexels
為了避免飛行途中的顛簸，選擇靠近機翼的座位，亂流的影響將最少。取自pexels

研究顯示，搭機恐懼症是個普遍存在的問題，大約有40%的民眾對搭飛機旅行感到不安。為了緩解飛行前的緊張情緒，許多航空業與旅遊專家提到了一天中最佳的飛行時間。

他們多認為，對於容易緊張的旅客來說，最好的飛行時間是早上，因為氣候通常比較平靜，而且亂流較少。但也有專家認為，由於航空安全的提高，夜間和白天飛行的差異已比過去要小。

航空專家法瑞爾(Farrier)說，長途飛行在白天和黑夜幾乎相同的一些因素包括：更好的排程班和機組人員休息時間，以及高性能飛機和現代化導航設備。如果旅客是在飛安規則不太嚴格的國家、搭乘的又是舊飛機的話，法瑞爾建議選在白天起飛或到達。

他表示，如果想要盡可能有安全的飛行體驗，沒有什麼比充分休息的飛行員更重要的了，因為他們能夠在靠近地面或在機場跑道移動時，真正看到周圍發生的事情。

從戰鬥機飛行員退役、目前駕駛商用飛機的威廉·基廷(William Keating)也說，他喜歡早上7點到9點出發，比較不會碰上航班延誤的情況；通常這時的天氣較為穩定，風力也較小。

Reddit網站上，一位網友分享說，他從一位飛行員那裡瞭解到，早上最不可能出現亂流，但這應只是部分真實，空氣就是空氣，有時穩定、有時也會不穩定。他說，即使如此，他確實更喜歡早點起飛而不是選擇較晚的時間。

為了避免飛行途中的顛簸，北卡羅來納州29歲飛行員加勒特(Garrett)透露，選擇靠近機翼的座位，亂流的影響將最少。他在抖音(TikTok)上的一段影片中解釋說，如果坐在靠近機翼底部的位子，由於機翼吸收了大部分的亂流，因此在飛行過程中旅客不會感覺到太過顛簸。

航空醫學諮詢服務中心(Aviation Medicine Advisory Service)的辛德(Quay Snyder)博士也表示，機翼附近的位子（通常位於第10至30排）飛航穩定性較高的原因是，因為它們更靠近「質心」(質量的中心，center of mass)。

北卡羅來納州 醫學 威廉

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