到黃石公園露營去…值得收藏的實用攻略

在黃石公園露營，獨特的旅遊體驗，保證能讓你終生難忘。Getty Images

想要計畫一趟黃石公園 露營之旅嗎？獨特的旅遊體驗，保證能讓你終生難忘。

畢竟，那些在1872年將黃石公園命名為美國第一個國家公園的有識之士，同樣體認到它至今依然吸引著全世界數百萬遊客的非凡魅力：老忠實間歇泉，完整的生態系統，灰熊和狼等野生動物的家園，令人眼花撩亂、兩倍於尼加拉大瀑布高度的瀑布、嶙峋的高山和波光粼粼的湖泊。

幅員廣大的黃石國家公園主要位於懷俄明州的西北角，小部分在愛達荷州和蒙大拿州，雖然公園內提供了許多傳統的住宿選擇，但沒有比露營更好的方式來體驗原始的自然風光。在樹林裡、小溪旁或湖邊搭起帳篷，你將沉浸在荒野景觀中，就像幾千年來無數人所做的那樣——多虧了黃石公園，世世代代的人才能繼續享有這份寶藏。

以下是在黃石公園享受星空下的夜晚所需知道的訊息，包括什麼時候適合前往以及如何預訂最佳汽車露營區、或背包客可搭帳篷的最佳地點，這將是值得參考的實用黃石公園露營指南。

出發前須知

黃石國家公園有多大？羅德島州和德拉瓦州加起來都比不上它，而且公園周圍還有數萬平方英里的公有土地，這也說明公園內和周圍露營地的天氣條件、景觀和海拔差異很大。在決定前往某個地點之前，請仔細查看公園地圖，以確保可以靠近最想前往的景點：例如，老忠實間歇泉距離黃石大峽谷至少有90分鐘的車程。

熊的鼻子很靈敏，露營時記得將所有食物、垃圾、冰桶、盤子等，在不使用時都要放在車內或金屬的儲物櫃中。Getty Images

關於熊的注意事項：灰熊和黑熊都是黃石公園內的「居民」，因此露營時必須對牠們有所了解。熊的鼻子很靈敏，會被人類的食物所吸引，導致對人和熊都造成威脅。露營時記得將所有食物、垃圾、冰桶、盤子和任何帶有香味的物品（如洗漱用品），在不使用時都要放在車內或金屬的儲物櫃中。

什麼時間適合前往

黃石地區的露營季節從春末一直持續到秋天中期，但公園的高海拔（露營地的海拔高度從6,200到7,900英尺不等）意味著該時段頭尾，常會碰上降雪和低溫天氣。7、8月氣候最溫暖，也是遊客最多的時候，所以熱門地區要有人潮擁擠的心理準備。夏末到初秋被稱為「煙霧季節」(smoke season)，即使是遠處的野火，煙霧也會籠罩在公園上空，造成糟糕的空氣品質，可能會毀掉露營之旅。9月到 10月可能是旅遊的好時節，人群漸稀，葉子開始變色，天氣也變得乾爽。多數露營地會在嚴寒的冬季關閉；猛獁象(Mammoth)是唯一一個全年開放的露營地，儘管它目前因2022年的洪水而關閉。

如何預訂公園內露營地

黃石地區的露營地十分搶手，是愛好露營者的必爭之地。所有公園露營地都需要預訂，園方會提前六到十個月開放。明智的做法是，在消息發布後立即預訂。沒有碰運氣這回事，「不放棄」是最高原則，每天都會有空位釋出，可定期上網查看喜歡的地點。一些露營地還預留了20%的場地，在兩周前開放預訂。 Recreation.gov 網站處理七個公園管理的露營地的預訂，另一公園特許的運營商 Xanterra 管理五個公園內露營地的預訂。背包客若要在離公園較遠的周邊營區露營，也需獲得許可，可以透過提前抽籤（每年早春開放）和一般預訂作業（從4月下旬開始）兩種方式進行。

黃石最好的露營區

黃石地區的露營選擇，從野外健行區(hike-in wilderness site)到質樸的車輛營地和豪華的露營度假村，可視想要前往的景點作選擇。

房車露營者在黃石公園可找到完善的水電設施，並壯觀的自然美景。取自pexels

房車露營區

黃石國家公園提供兩種主要類型的露營地：更小、更原始的前哨基地(outposts)和設施更完善的大型露營地。公園管理著五種設施較簡單的營地（每晚20至25美元），而Xanterra則負責稍微文明一點的營地（每晚33至89美元）。

如果你想尋找的是遠離塵囂的體驗——選擇以倘佯原始自然風光為主的僻靜地點，而不是有淋浴、抽水馬桶或RV房車服務站，那麼黃石公園最好的兩個露營地是斯勞溪(Slough Creek)和卵石溪(Pebble Creek)。這兩個露營地都隱藏在充滿野生動物的拉馬爾山谷中，是公園中最小的兩個露營地，分別有16和27個營地。在距離搭帳篷處幾步之遙的地方還可以釣魚 ，甚至可能會聽到或看見著名的拉馬爾狼群。在拉馬爾谷的西邊，擁有31個營地的Tower Fall營地也提供了安靜、遮蔭的場所，距離營地商店、羅斯福旅館 (Roosevelt Lodge)的餐廳和騎馬場也只有幾分鐘路程。熱愛划船者會喜歡路易斯湖(Lewis Lake)營地，它坐落在公園南端的路易斯湖邊，適合從事獨木舟、皮划艇和摩托艇等水上活動。

喜歡在星空下享受更多物質文明，例如抽水馬桶、冰塊和木柴，以及RV房車服務站的人，Bridge Bay營地不二之選。這個佔地7,800平方英尺的營地距離黃石湖(Yellowstone Lake)西岸不遠，不但可坐擁美麗湖景，方便前往Bridge Bay碼頭搭船遊湖、租船或釣魚。它擁有432個營地，是公園中最多選擇的。

每晚47至70美元的麥迪森阿姆度假村(Madison Arm Resort)，位於黃石公園西入口以西約10英里處，坐落於占地12,500英畝的赫布根湖(Hebgen Lake)邊。這裡的露營設施又更提升一級，帳篷露營者可以享受湖濱場地，並充分利用度假村的熱水淋浴和洗衣設備；房車露營者可找到完善的水電設施，是可以欣賞赫布根湖壯觀的日出美景，享受租船服務以及游泳或垂釣的絕佳營地。

周邊營區

黃石國家公園擁有3,471平方英里的原始荒野，是背包客的夢想之地。在較偏遠地區徒步一晚或更長時間，需要經驗、裝備、健身以及應對天氣和野生動物等挑戰的知識；但對於裝備精良的旅者，這也將是一次難忘的旅行。

盡管位置極其偏遠，公園東南角的Thorofare地區卻擁有最好的背包旅行體驗； 事實上，Thorofare是從美國本土48個州的公路所能到達的最遠距離。這個美麗的目的地擁有繁花盛開的草地、周圍群山環繞的美景和蜿蜒的小溪。喜歡間歇泉，但討厭慕名而來的人潮？可考慮改往Shoshone間歇泉盆地，那裡有大量的噴泉，可以為任何願意至少徒步9英里才能抵達的旅客提供「專屬」演出。Shoshone湖畔的兩個露營地就在盆地外圍，是你最好的選擇。

豪華露營

黃石公園可能很荒涼，但並不意味著在那裡不能享受到真正的高級床墊、豪華床單和營火晚宴。在奇科溫泉度假村(Chico Hot Springs Resort)的營地（每晚225美元），距離公園以北約45分鐘路程，可體驗拓荒者風格的篷車之旅（別擔心，車內有供暖和電力）。最重要的是，馬車距離度假村夢幻般的天然溫泉僅數步之遙。 旅館集團Under Canvas也在西黃石公園附近經營一家度假村，並在公園北部的天堂谷(Paradise Valley)打造一家將在今年開幕的度假村。兩者均設有帶私人浴室的巨大帆布帳篷和高檔餐廳（每晚229美元起）。