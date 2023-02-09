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美：中國氣球上有蒐集通信訊號的天線 顯非氣象用途

去年曾中風 民主黨賓州聯邦參議員費特曼住院

美旅客赴英很快就得付小額規費 只是轉機也得掏錢

編譯潘勛／綜合日電
英國即將實施的「電子旅遊授權」(Electronic Travel Authorization)計畫，美國公民赴英之前，要付小額手續費。取自pexels
英國即將實施的「電子旅遊授權」(Electronic Travel Authorization)計畫，美國公民赴英之前，要付小額手續費。取自pexels

英國即將實施的「電子旅遊授權」(Electronic Travel Authorization)計畫，美國公民赴英之前，要付小額手續費；英國總領事館官員表示，規費的用意，在更加精準了解哪些人即將入境，確保國境安全。

「今日美國」(US Today)報導，英國即將在2025年前落實邊界數位化，旅遊規費屬本計畫部分。

英國政府網站表示，電子旅遊授權計畫，可以讓國家對邊界取得更多控制，封堵威脅進入英國，同時在更早時間點，讓個人、載客業者能更確定，他們能赴英旅遊。

本計畫預計2023年底完全落實；「准入旅遊」要求適用於赴英旅遊或由英國轉機他國的遊客，包括免簽證國人民如美國人。但透過授權計畫准入旅遊，不屬一般簽證。

其他國家業已頒布授權計畫，例如美國便對某些遊客實施這項要求，要求付費21元。歐盟也試著創設某種授權計畫。

英國的新計畫迄今已知不會造成美國遊客太大負擔，官員表示，申請流程快而簡便。線上申請只要幾分鐘；旅客必須確定在「出發前往英國前幾天」完成本流程。

進行申請時，申請人要有有效護照、旅遊細節、有效的電子郵件地址、以信用卡或簽帳卡線上付款。一般批准需時在48到72小時之間。申請時出任何錯，都可能導致申請處理時間延誤，或者遭拒。一旦批准，旅客便可以經商或觀光理由留在英國達六個月。短期遊學、治療求診也是正當理由。

非簽證國人民必須透過新設計畫來申請；各國認證名單預計稍早宣布，按理包括：歐盟國家、其他歐洲國家如挪威、冰島、安道爾、列支敦斯登、瑞士、梵蒂岡及摩納哥、簽證豁免國如澳洲、加拿大及美國。

英國 簽證 歐盟

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