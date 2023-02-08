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邊疆航空$399無限暢遊機票 值得你花這個錢嗎

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
邊疆航空推出夏季無限暢遊機票，讓旅客在今年夏天能夠以399元的價格享受無限次飛行。取自Twitter@Say Cheese!
邊疆航空推出夏季無限暢遊機票，讓旅客在今年夏天能夠以399元的價格享受無限次飛行。取自[email protected] Cheese!

邊疆航空(Frontier Airlines)近日推出的夏季無限暢遊機票，讓旅客在今年夏天能夠以399元的價格享受無限次飛行；但就像其他任何「好得令人難以相信」的促銷方案一樣，有幾個重要的因素，可能讓很多旅客難以享受這項優惠。

「狂野夏季周遊票」(GoWild! Summer Pass)類似於邊疆航空的年票，但價格不到年票的三分之一，因為只能在5月2日至9月30日之間使用，而不是全年。雖然只須399元，就可以無限制搭乘任何航班，每個航段只須支付一美分。當然，可想而知還是必須支付機場稅和相關費用。

讓人難以掌握的是，只能在起飛前一天預訂國內機票。因此，旅客必須完全忘記提前計畫這回事，因為熱門的直飛航班可能在預訂時就已經額滿了。你必須是世界上最自動自發的旅客，並擁有超級靈活的行程，才能用上邊疆航空這張夏季周遊票。國際航班雖然可以提前10天預訂，但這個時間對許多旅客來說仍然是一大挑戰。

國內航班的「提前一天預訂」的規則，意味著也不能預訂往返機票。因此，也許你前往拉斯維加斯的時間很有彈性，但回程為避免搭早上5點的飛機或等待直達航班有空位，必須多待幾天，旅費可能因此增加。如果因需要趕回去上班或上學而感到焦慮，那麼你可能也不會是唯一感受這種痛苦的人。

另外，不要忘記所有其他細節。旅客仍然需要支付行李費，眾所周知，邊疆航空甚至對隨身行李也要收費。如果機票或其他方面出問題，也無法致電邊疆航空客服人員尋求協助，因為該公司在去年11月便停止了客戶服務電話，並且常遇上停電日期，例如五月有三天、六月有兩天、七月有七天（驚！）、八月一天、九月兩天。

所有這些注意事項加起來，讓原本應該很有趣的旅遊行程變得令人頭疼。除非你計畫出國旅行一周，並且接受在最後一刻才預訂到往返航班，這樣確實可以節省一些錢；或是你無牽無掛，可以隨時帶個小背包就去搭飛機，並且不在乎去哪裡或什麼時候出發，那就恭喜了，你將會省下一大筆錢。

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