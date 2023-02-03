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水晶郵輪重新啟航 7/31從馬賽前往里斯本

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
水晶郵輪(Crystal Cruises)在去年暫停運營後，將以Crystal的名字重新啟動。Crystal提供
水晶郵輪(Crystal Cruises)在去年暫停運營後，將以Crystal的名字重新啟動。Crystal提供

水晶郵輪(Crystal Cruises)將以新名稱和新面貌回歸。郵輪公司2日表示，在去年暫停運營後，將以Crystal的名字重新啟動，並於7月31日再次啟航。

擁有豪華旅遊公司Abercrombie & Kent的A&K旅遊集團去年收購了水晶郵輪品牌及旗下Crystal Symphony和Crystal Serenity郵輪。如今郵輪經過翻新，擁有更大的套房空間和全新的裝潢及設施。

Crystal總裁傑克安德森(Jack Anderson)在新聞發佈會上說，很高興宣布Crystal的重生，Crystal Serenity和Crystal Symphony郵輪經過重新設計，提升了遊客的旅程體驗。

據報導，去年因Crystal Symphony郵輪未付燃油費而遭到禁令後，水晶郵輪關閉了其在美國的業務。母公司雲頂香港(Genting Hong Kong)於2022年1月宣佈破產後，該郵輪公司曾暫停航行數月。

皇家加勒比集團也收購了另一艘前水晶郵輪Crystal Endeavour，目前該郵輪以Silver Endeavour之名加入銀海郵輪船隊。

Crystal將駛向何方？

打出「傑出的海上服務」(Exceptional at Sea)的口號，Crystal郵輪將重新航向世界各地，包括地中海、加勒比海、阿拉斯加、加拿大和新英格蘭等地。

重新啟動的航線將於7月31日首航，Crystal Serenity號將從法國馬賽到葡萄牙里斯本進行為期12晚的旅程。

水晶郵輪都減少了整體載客量，推出了富麗堂皇的套房、寬敞的陽臺和客房。Crysta...
水晶郵輪都減少了整體載客量，推出了富麗堂皇的套房、寬敞的陽臺和客房。Crystal提供

客人對Crystal有什麼期望？

旅客可以期待船上有更大的住宿空間和升級的設施。安德森在新聞稿中指出，兩艘郵輪都減少了整體載客量，推出了富麗堂皇的套房、寬敞的陽臺和客房。 安德森說，個性化服務一直是Crystal的宗旨，現在又得到進一步的提升。

安德森表示，該航線的餐廳(每艘船上有九家)，將提供「來自全球的正宗美食」，而A& K集團的在地嚮導也將針對陸上特定景點設計旅遊計畫。郵輪同時還配備了重新裝潢的水療中心和健身房。

Crystal遊輪的費用多少？

根據該航線的網站，11月23日從波多黎各聖胡安出發，前往邁阿密的九晚航程，兩名入住旅客起價為3,800美元，但價格因郵輪、房型、船上的餐食而異。

已預繳 500 美元的旅遊業者和旅客即日可開始預訂，過去曾搭乘過水晶郵輪的旅客可從 2 月 13 日開始預訂，2月22 日起全面向大眾開放。

水晶郵輪經過翻新，擁有更大的套房空間和全新的裝潢及設施。Crystal提供
水晶郵輪經過翻新，擁有更大的套房空間和全新的裝潢及設施。Crystal提供

郵輪 航線 新英格蘭

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