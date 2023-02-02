國際機票漲逾3成 歐洲廉價航空可列入選項

歐洲是美國遊客熱門旅遊目的地，如今前往歐洲，有不少廉價航空公司可選擇。取自臉書@Norse Atlantic Airways

歐洲是美國旅客的熱門首選，如能善加選擇低成本航空公司機票，就能盡興遊玩。全球四大會計師事務所之一的德勤(Deloitte)公布最新數據，2022 年 11 月全美國際機票比一年前上漲31%；即便如此，出國旅行的人數依然有增無減。

歐洲仍是美國遊客熱門旅遊目的地，如今前往歐洲，有不少低成本航空公司可選擇；只不過，最便宜票價通常不包括餐飲、托運行李或其他設施，旅客要有心理準備。旅遊專家建議可搭乘以下低成本航空公司前往歐洲旅遊：

挪威大西洋航空(Norse Atlantic Airways)

這家挪威公司有波音 787 機隊，提供兩級別服務和座椅娛樂設備；服務範圍包括美國紐約、佛州勞德代爾堡(Fort Lauderdale)、加州洛杉磯 ，有直飛倫敦、巴黎、奧斯陸(Oslo)、挪威和柏林的航班，預訂6月延伸至羅馬、並連接到歐洲其他城市。

Play航空

這是冰島 低成本航空公司，乘客可在冰島首都及最大城市雷克雅未克(Reykjavik)轉機前往歐洲各地。北美鎮服務據點包括美國巴爾的摩、波士頓、紐約、華盛頓以及加拿大多倫多；歐洲據點包括雅典、希臘、巴塞隆納、西班牙、里斯本、葡萄牙和布拉格等。

Play 航空有單通道空中巴士 Airbus A320機隊，提供單一等級服務。

法國蜜蜂航空(French Bee)

是歐洲最老牌的低成本航空公司之一，擁有空中巴士Airbus A350 機隊，往返於美國紐約紐瓦克、新澤西、邁阿密、洛杉磯、舊金山 與歐洲的法國巴黎，還有舊金山直飛大溪地(Tahiti)的航班。提供座椅靠背娛樂設施，有兩個艙等；經濟艙部份座位有加長空間，需額外收費。

其他航空公

知名大航空公司有時提供優惠，可多多利用 Kayak、Skyscanner 或 Google Flights 等工具多方比價，可能會意外撿到便宜。