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加州這9個國家公園 冬日也有獨特美景

編譯組╱即時報導
冬天雖冷，但加州的九個國家公園還是有其獨到美景。取自Lassen Volcanic National Park網站
冬天雖冷，但加州的九個國家公園還是有其獨到美景。取自Lassen Volcanic National Park網站

就算天氣冷、天黑早，加州的九個國家公園在冬季還是有其獨到美景，不論是最北邊的紅木國家公園，或是南加最乾的約書亞樹國家公園，都仍有值得一探的意義。

紅木國家暨州立公園（Redwood National and State Parks）

紅木國家公園成立於1968年，鄰近漢堡德縣（Humboldt County）的Orick地區，園內除了珍貴林木外，還有沿著北灣的海灘與綠地。公園管理局的紀錄顯示，全年的溫度都在45度至65度間，不過冬季降雨明顯，12月與1月的降雨平均值分別為11.7吋與11.6吋，占了全年雨量的三分之一。不過當地再冷都不會下雪，因此步道、馬道都是全年開放。

拉森火山國家公園（Lassen Volcanic National Park）

拉森火山國家公園位於多山的特哈馬縣（Tehama County），最明顯的地標就是標高1萬460呎的拉森峰（Lassen Peak）。除了鮮明的四季變換之外，高山12月至隔年3月深達30吋的積雪非常適合冬季運動，除了滑雪、雪橇之外，還可以雪地漫步欣賞風景。而且殘雪直到6月才會融盡，雪景搭配著晴空、驕陽再動人不過了。冬季開放的區域為西南區與曼薩尼塔湖（Manazanita Lake），詳細指引可以參考https://www.nps.gov/lavo/learn/news/upload/Winter-Guide-2022-2023-web.pdf。

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）

雖然許多人印象中的優勝美地來自攝影師Ansel Adam的雪地黑白照片，不過當地許多景點11月以後就不再允許車輛進入了，包括Glacier Point與Tuolumne Meadows。不過， Badger Pass的滑雪區只要道路經過剷雪在12月中至隔年4月都會開放。但是要去遊玩的旅客都得做好防寒措施，因為低溫大概只有20多度。至於要在2月到Horsetail Falls看日落美景的人則要注意限制入園的時間，分別是2月10日至12日、2月17日至19日、2月24日至26日，都需先預約。

國王峽谷與紅杉國家公園（Kings Canyon and Sequoia National Park）

位在弗雷斯諾縣（Fresno County）的兩座國家公園相去不遠，合計占地達1353平方哩，97%的野地都已完成規畫與管理。冬季盛行的活動當然是戲雪，謝爾曼將軍樹（General Sherman Tree）以北兩哩處的Wolverton，General Grant Tree Trail上的Columbine，與Big Stump Entrance Station附近的Big Stump都設有專用戲雪場。至於想要健行的人，雖然可以自己成行，但最好還是要準備足夠的衣物、糧食、飲水與其他應急裝備。鄉野滑雪客則可以沿著Giant Forest、Grant Grove與其他路徑前行，不清楚之處可以查詢園區地圖。

尖頂國家公園（Pinnacles National Park）

尖頂國家公園在夏季時實在太過炎熱，因此冬季反而是較佳的觀光時點，當地可以健行、露營、賞鳥、攀岩，或進入岩洞一探究竟。

海峽群島國家公園（Channel Islands National Park）

距離南加22哩的五個島統稱為海峽群島，當地的生態特殊，不管哪個季節到訪都有獨到樂趣，因為季節不同，島上的生物也會不同。喜歡看夕陽的人，冬季末去海峽群島國家公園剛剛好，不僅可以看到壯觀的落日，還能看到島上植物開始萌生、野花齊放的特有景觀。冬季初當地可見北象鼻海豹（northern elephant seal），冬末則是港海豹（harbor seal），12月至隔年4月也是灰鯨（gray whale）群聚的時間。

死亡谷與約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）

死亡谷與約書亞樹國家公園如果在冬季到訪，體驗會相當不同，清涼的白天與酷寒的夜晚。另外，由於高峰結冰，因此冬季到訪會看到非常不同的景觀。公園管理局統計發現，聖誕節至新年，金恩紀念日與總統日長周末是冬季遊客最多的時段。

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約書亞樹國家公園 滑雪 優勝美地

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