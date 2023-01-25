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前往坎昆度假旅客 提防搭優步遭計程車司機攻擊

編譯孫梁／綜合24日電
西哥度假勝地坎昆(Cancun)近日頻頻發生計程車司機攻擊優步司機與騷擾乘客事件。Getty Images
西哥度假勝地坎昆(Cancun)近日頻頻發生計程車司機攻擊優步司機與騷擾乘客事件。Getty Images

國務院24日對墨西哥度假勝地坎昆(Cancun)發出旅遊警告，當地的計程車司機因為不滿法院裁決導致競爭激烈和生意被搶，23日封堵交通，並與優步(Uber)網約車駕駛及乘客爆發衝突。

墨西哥每日新聞報導，坎昆市計程車工會對法院的1月11日裁決感到憤怒，該項裁決允許沒有公共運輸許可的優步公司經營載客生意，而計程車則須領有公共運輸許可證。坎昆市計程車工會擁有1萬2000名會員。

看到優步車為乘客提供併車共乘服務，墨國昆塔納羅州(Quintana Roo)的計程車司機極為不快。計程車司機阻撓並攻擊優步車的司機和拼車乘客，還封鎖了通往坎昆市酒店區的一條主要道路，迫使部分遊客只好步行或搭乘警車去機場趕航班，以及到酒店入住。昆塔納羅州位於坎昆和多個旅遊勝地所在的猶加敦(Yucatan)半島。

社群媒體過去兩天流傳許多視頻，顯示身穿制服的計程車司機對遊客羞辱謾罵，部分司機顯然是粗暴惡劣。

國務院警告美國遊客說，當地租車公司與計程車工會過去爆發的衝突偶爾會演變成暴力事件，甚至曾造成美國公民受傷。

坎昆警局在社群媒體發布照片，顯示遊客坐在警用卡車的車廂裡，說明是「由於Kukulcan大道被封堵，公共運輸系統的警員幫助遊客前往機場」。

坎昆市長安娜·佩拉塔(Ana Peralta)發表講話，要求計程車司機保持克制，並發誓「不能允許小團體損害度假勝地的聲譽和傷害遊客的安全」。

國務院此前對墨西哥數十個州發出旅遊警告，指出薩卡特卡斯(Zacatecas)、格雷羅(Guerrero)和柯利馬(Colima)等州有安全風險，警告國人不要前往。

社群媒體 國務院 警察 墨西哥

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