春假打算出遊？根據統計 大家都想去這幾個城市

今年春假旅遊將比去年更忙，甚至可能比疫情爆發前的2019年更忙。Getty Images

準備好春假出遊計畫了嗎？Lugo's旅行社執行長瑪荷尼(Shane Mahoney)說，她的電話響個不停，人們對旅行的渴望被壓抑太久了，現在終於可以不受限制地去任何他們想去的地方。

專家預期今年春假 (通常是從2月下旬到3月底) 將比去年更忙，甚至可能比疫情 爆發前的2019年更忙。年底假期搭機旅行的噩夢和日前美國聯邦航空局的電腦故障，讓整個春假旅行季蒙上陰影；其他不確定的因素還有：通貨膨脹、疲軟的經濟和戰爭陰影，讓想出門旅行的人不知該怎麼辦。

這個春假大家都想去哪

說到熱門目的地，想想溫暖的地方。許多計畫出遊的人最想去南方曬曬太陽、也許還有海灘。以下是旅遊網站Priceline統計2023 年春假最受歡迎的國內目的地：拉斯維加斯、佛羅里達州奧蘭多、邁阿密、紐約市、新奧爾良、納什維爾、芝加哥、聖地牙哥、佛羅里達州勞德岱堡、休斯頓。

今年是自2019年以來，許多美國人首次考慮在春假期間出國旅行。Priceline發言人貝內特 (Christina Bennett) 表示，美元走強，加上各國防疫措施鬆綁，導致整個歐洲甚至亞洲對國際旅遊目的地的搜索量增加。因此，雖然通貨膨脹推高了旅遊費用，但美元也會隨著當地匯率而走俏。

根據旅遊保險 公司World Nomads的報告，2023年有52%美國人首選旅遊目的地是歐洲，19%為南美和亞洲，其餘為國內遊。World Nomads行銷總經理透娜(Christina Tunnah) 說，旅遊者將2023年視為他們因疫情和防疫限制而推遲的大型旅行的一年。

春季是增長最快的露營季節之一，但不要等太晚才預訂，否則可能找不到合適你的房車或帳篷地點。Getty Images

春假旅遊有哪些趨勢

專家預測，2023年春假旅遊行的趨勢將聚焦於戶外活動、能源效率和可預測性。

春季露營：露營網站The Dyrt的2022年報告調查了數千名露營者和會員，發現春季是增長最快的露營季節之一。露營資訊App的創辦人史密絲 (Sarah Smith)說，計畫在春季露營的人比疫情爆發前增加了27%，春假是在夏天旺季來臨前，搶佔到更好露營地點的絕佳時機。但她建議，不要等太晚才預訂，否則可能找不到合適你的房車或帳篷地點。

近距離度假：繼宅度假(Staycation) 興起後，春假的預訂情況顯示，美國人更喜歡近距離度假(Closecation)，亦即離家三到四小時車程內的地方。度假租賃平臺Whimstay執行長羅塞 (Noël Russell) 表示，疲軟的經濟推動此一趨勢。她說，對於希望在預算內享受假期樂趣的人來說，這種近距離度假將成為日益增長的趨勢。

回歸「正常：：經營旅行社的法爾維 (Christopher Falvey) 分析春假的預訂情況，他的結論是，看起來很像回到2019年。他說，市場的季節性起伏已恢復正常，且可以預期，這意味著在疫情流行期間學到的所有旅行技巧，例如等到最後一刻可享優惠價格，將不再奏效。

專家提供的春假旅遊建議

今年春假會有什麼不同？專家表示，每個人都企圖突破界限。人們傾向等到最後一刻、試圖在假期中擠出更多時間，並多嘗試冒險活動。

1.不要等到最後一刻

Expedia旅遊專家菲雪 (Melanie Fish) 建議，早點預訂，最後一刻的優惠變得非常罕見。什麼時候預訂最好？根據Expedia最新研究，國內航班至少提前一個月、國際航班提前六個月將可以為你節省大約10%費用。為尋找最佳購票時機，可以上網設置票價提醒功能。

2.給自己足夠的時間往返

西新英格蘭大學教授魯斯特 (Michael Rust) 說，春假時間不算長，通常一周加上頭尾各有一個周末。他協助規畫春季的教育旅行，知道沒有太多錯誤發生的餘地。魯斯特說，避免發生意外情況，最好制定旅行計畫。

3.瞭解可能的風險

旅遊保險公司Insubuy負責人卡特里 (Narendra Khatri) 說，春假旅遊可能很危險，畢竟可能要和成千上萬的人一起去海灘。如果有旅行保險，花幾分鐘時間閱讀與高風險行為相關的除外條款，瞭解保險單中與酒精相關的除外責任尤為重要。換句話說，如果在春假期間過度放鬆，萬一在返回酒店途中發生交通事故，這可能不在保險範圍內。

那麼這個春假會發生什麼呢？現在推斷或許為時過早，專家也說，這可能無法預測。旅遊保險公司產品策略師波登 (Angela Borden) 說，旅行的不可預測因素包括航班取消、勞動力短缺、通貨膨脹和疫情，這些都不太可能在春天之前得到緩解。