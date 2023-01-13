老式拖車 變身南加州山頂豪華露營區

一輛輛改裝後的Airstream老式拖車，為旅客提供難忘的豪華露營體驗。取自SkyStream Resort網站

想在南加州 尋找冬日新奇度假體驗的人，不妨考慮坐落在群山之中、一年四季開放的SkyStream Resort。該度加村距離洛杉磯 不到兩個小時，位於箭頭湖(Lake Arrowhead) 附近、擁有夢幻美景的世界邊緣高速公路 (Rim of the World Highway) 旁，一輛輛Airstream老式拖車，為旅客提供難忘的豪華露營體驗。

度假村特別採購這批拖車，內裝經過改造，成為豪華露營風格的住宿空間，舒適的設施包括暖爐、空調、戶外營火坑、Wi-Fi和一輛迷你巴士，迷你巴士被改裝為營地廚房，專供住宿客人使用。

豪華拖車營區是SkyPark Camp和RV Resort的一部分，露營區設施除了有多個營火坑、乾淨的淋浴間、露營車充電站外，還有大量戶外活動，以及鄰近聖誕村(Santa’s Village)的知名空中花園 (Skypark)。

拖車，內裝經過改造，成為豪華露營風格的住宿空間。取自SkyStream Resort網站

此外，露營區距離雪谷度假村不遠，前往滑雪的民眾，若不想住在擁擠的山上，可以選擇此處，離洛杉磯、橘縣和聖地牙哥三地車程都不遠。

SkyStream Resort經營者約翰森夫婦(Bill & Michelle Johnson) 從小在箭頭湖長大，畢業於鎮上同一所高中，兩人在聖誕村經營空中花園近十年，希望每年都增加一些新的設施。SkyStream Resort是兩人計畫的最後一塊拼圖，為遊客提供了一個度假的好地方。

前往SkyStream Resort住宿的遊客，有六款溫馨的拖車可供選擇，每輛都有50年以上的歷史，經過改裝後，各具獨特風格。每個拖車內都備有DreamCloud床墊，Keurig咖啡 機和迷你冰箱；營地的浴室淋浴間還提供毛巾和沐浴用品。

戶外設有一個燃氣營火坑、兩把休閒躺椅和一組野餐桌椅，白天可一覽山谷風光、夜晚可觀賞熠熠星空，是想短暫逃離城市生活的好去處。