我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦寄來新冠居家快篩快失效？過期就該扔掉

44國癌症患者年輕化 50歲以下消化系統癌增加

老式拖車 變身南加州山頂豪華露營區

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
一輛輛改裝後的Airstream老式拖車，為旅客提供難忘的豪華露營體驗。取自SkyStream Resort網站
一輛輛改裝後的Airstream老式拖車，為旅客提供難忘的豪華露營體驗。取自SkyStream Resort網站

想在南加州尋找冬日新奇度假體驗的人，不妨考慮坐落在群山之中、一年四季開放的SkyStream Resort。該度加村距離洛杉磯不到兩個小時，位於箭頭湖(Lake Arrowhead) 附近、擁有夢幻美景的世界邊緣高速公路 (Rim of the World Highway) 旁，一輛輛Airstream老式拖車，為旅客提供難忘的豪華露營體驗。

度假村特別採購這批拖車，內裝經過改造，成為豪華露營風格的住宿空間，舒適的設施包括暖爐、空調、戶外營火坑、Wi-Fi和一輛迷你巴士，迷你巴士被改裝為營地廚房，專供住宿客人使用。

豪華拖車營區是SkyPark Camp和RV Resort的一部分，露營區設施除了有多個營火坑、乾淨的淋浴間、露營車充電站外，還有大量戶外活動，以及鄰近聖誕村(Santa’s Village)的知名空中花園 (Skypark)。

拖車，內裝經過改造，成為豪華露營風格的住宿空間。取自SkyStream Reso...
拖車，內裝經過改造，成為豪華露營風格的住宿空間。取自SkyStream Resort網站

此外，露營區距離雪谷度假村不遠，前往滑雪的民眾，若不想住在擁擠的山上，可以選擇此處，離洛杉磯、橘縣和聖地牙哥三地車程都不遠。

SkyStream Resort經營者約翰森夫婦(Bill & Michelle Johnson) 從小在箭頭湖長大，畢業於鎮上同一所高中，兩人在聖誕村經營空中花園近十年，希望每年都增加一些新的設施。SkyStream Resort是兩人計畫的最後一塊拼圖，為遊客提供了一個度假的好地方。

前往SkyStream Resort住宿的遊客，有六款溫馨的拖車可供選擇，每輛都有50年以上的歷史，經過改裝後，各具獨特風格。每個拖車內都備有DreamCloud床墊，Keurig咖啡機和迷你冰箱；營地的浴室淋浴間還提供毛巾和沐浴用品。

戶外設有一個燃氣營火坑、兩把休閒躺椅和一組野餐桌椅，白天可一覽山谷風光、夜晚可觀賞熠熠星空，是想短暫逃離城市生活的好去處。

每個拖車內都備有暖爐、DreamCloud床墊，Keurig咖啡機和迷你冰箱。取...
每個拖車內都備有暖爐、DreamCloud床墊，Keurig咖啡機和迷你冰箱。取自SkyStream Resort網站

洛杉磯 加州 咖啡

上一則

報稅季1月23日開始 6原因恐讓退稅變少

下一則

少用精製糖 還能享受甜味的6個方法

延伸閱讀

2023年房市有機會淘到寶 入手時機很重要

2023年房市有機會淘到寶 入手時機很重要
洛杉磯亞美公義促進中心 提供免費法律諮詢

洛杉磯亞美公義促進中心 提供免費法律諮詢
洛杉磯經文處處長親民 勇於為台灣發聲 僑界不捨他離任

洛杉磯經文處處長親民 勇於為台灣發聲 僑界不捨他離任
風雨心慌 巴沙迪那汽車衝進鄰居家泳池3人獲救

風雨心慌 巴沙迪那汽車衝進鄰居家泳池3人獲救

熱門新聞

儲蓄終於累積到一定程度時，優先事項從賺錢轉移到確保自己不會賠錢。取自pexels

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

2023-01-12 10:39
日常飲食中加入發酵食物能顯著提升腸道健康。取自Shutterstock

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

2023-01-05 10:52
Trader Joe’s眾多深受消費者喜愛的商品中，有些始終是粉絲們的心頭好。Getty Images

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

2023-01-06 10:21
多數「不需要的電話」來自詐騙份子，宣稱代表國稅局、國土安全部，或者銷售汽車維修等不需要的服務。取自pexels

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

2023-01-10 10:24
理財專家認為，儘管儲蓄帳戶的利息誘人，但對多數投資者來說，持有現金的理由卻不多。取自pexels

2023年該抱住現金、還是投資股債 專家這麼說

2023-01-05 11:08
不少連鎖牛排館在2023年計畫擴大版圖並推出各項活動。取自臉書@STK牛排館

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

2023-01-05 10:07

超人氣

更多 >
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議
老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長
副局長偷情副市長全網瘋傳 揚州通報：追責、免職

副局長偷情副市長全網瘋傳 揚州通報：追責、免職
愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光