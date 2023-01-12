遇見海中「溫和的巨人」 夏威夷賞鯨攻略

每年從1月到3月，是夏威夷賞鯨的旺季。Wild Side Specialty Tours提供

每年12月初，成群座頭鯨(Humpback whale)會從阿拉斯加游經3,000英里，來到夏威夷 溫暖的水域進行交配，雖然抵達的時間不一——取決於多個因素，例如阿拉斯加的天氣——但通常是從11月到次年的4月。而從1月到3月，則是夏威夷賞鯨的旺季，遊客可以很容易從陸地、海上或空中發現這些「溫和的巨人」。

茂伊島 (Maui) 海洋中心教育部 門主任潔西卡‧柯拉 (Jessica Colla) 表示，在全球保育人士和夏威夷當地的努力之下，今年估計有1萬7千隻座頭鯨造訪夏威夷，比起上個世紀有明顯的增加。

賞鯨最佳地點在哪

柯拉說，有很多地方可以直接從陸地上免費發現這些雄偉的生物，尤其是在茂伊島、考艾島 (Kauai) 和歐胡島 (Oahu)。帶上雙筒望遠鏡和防曬霜，然後朝海岸邊走去就對了。

動物學家休曼(Conner Humann)說，大多數座頭鯨會待在茂伊島較平靜、較淺的水域附近，這對母鯨魚和牠們的寶貝來說是最理想的環境，這也使茂伊島成為觀賞鯨魚的最佳島嶼。

根據柯拉的說法，以下是茂伊島上尋找座頭鯨身影的最佳地點：

1. 位於南基黑(South Kihei) 的Kamaole 3海灘公園，隆起的草原可以俯瞰海岸線。

2. 茂伊島海洋中心的海景餐廳，出售前排觀賞座頭鯨門票，因為餐廳就坐落於海港，甚至為食客提供雙筒望遠鏡。

3. 茂伊島西側著名的卡阿納帕利海灘 (Kaanapali Beach)，遊客在這裡享受浮潛或懸崖跳水等休閒活動，也經常可觀賞到座頭鯨。

4. Papawai “Pali” 觀景台，位於Maalaea和Lahaina間的Honoapiilani公路上，可在此下車，從懸崖上觀賞鯨魚。

休曼表示，在歐胡島，一些受歡迎的賞鯨地點包括島的西側，沿著Waianae海岸的海灘，如浮潛和潛水熱點Electric Beach，以及北岸日落海灘(Sunset Beach)。可在沙灘上找個地方眺望大海。

歐胡島上尋找鯨魚蹤影的最佳地點，是馬卡普烏燈塔小徑(Makapuu Lighthouse Trail)，這條平坦的小徑適合不同腳力和年齡的健行者。徒步旅行可找到島上最好的賞鯨位置，沿著小徑設有多個瞭望台，另外可從燈塔上俯瞰大海。

休曼說，考艾島的深水區深受青少年和成人的喜愛，島的四面八方都能看到鯨魚。 南岸新月形的Poipu海灘，是島上最受歡迎的浮潛和游泳 之處，最北端的基拉韋點燈塔 (Kilauea Point Lighthouse) 也是觀賞野生鳥類的地方。16歲及以上門票為 10美元。

座頭鯨的睡眠時間表與人類相似，一天中的任何時候都可以看到牠門活躍的身影。Wild Side Specialty Tours提供

觀賞鯨魚的技巧是什麼

座頭鯨是大型鯨魚，大約有一輛黃色校車那麼大。柯拉說，牠們也是最活躍於水面的大型鯨魚之一——這意味著牠們大部分時間都在水面而不是水下活動，與其他大型鯨魚相比，從遠處更容易看到牠們。

賞鯨船船長柯寧(Florence Conin)說，多數情況下，賞鯨時須掃視海面，並尋找「任何不尋常的東西」，要特別注意的是水面上的光澤，這表示可能有動物在那裡。

鯨魚多數獨自旅行，但也會短暫與群體同行，尤其是母鯨會和她的小鯨魚一起旅行。在夏威夷，由於鯨魚在此進行交配，也可能會發現一群鯨魚。

什麼時間賞鯨較合適

幸運的是，觀賞鯨魚沒有固定的時間表。柯拉說，座頭鯨的睡眠時間表與人類相似；白天活躍，晚上休息；因此，一天中的任何時候都可以看到牠們活躍的身影。然而，早晨的風往往是最弱的，海面最為平靜，更容易看到鯨魚。

柯拉說，最常見到的鯨魚行為是，當牠們浮出水面呼吸時，會呼出一團有時高達 15英尺的水蒸氣。成年鯨魚每15到20分鐘會浮出水面一次，幼鯨出現的頻率更高。因此，如果一眨眼錯過了鯨魚的某些動作，可耐心等待下一次機會。

如何挑選一家好的賞鯨船

柯拉表示，在賞鯨季節觀賞座頭鯨的最普遍方式是搭船，讓遊客有機會近距離觀察牠們並向船員學習。

柯拉說，一些旅行團會在一艘船安排很多遊客，但Wild Side這家公司是由海洋生物學家和訓練有素的動物學家所經營。每次最多允許六位旅客登船，並且專注於教育。柯拉表示，選擇負責任的賞鯨之旅，才能確保不會干擾到自然棲息地的鯨魚。