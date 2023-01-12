我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登涉藏第2批機密文件 地點就在自家車庫

FBI搜查紐約華埠1機構 疑為中國海外警察局

遇見海中「溫和的巨人」 夏威夷賞鯨攻略

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
每年從1月到3月，是夏威夷賞鯨的旺季。Wild Side Specialty Tours提供
每年從1月到3月，是夏威夷賞鯨的旺季。Wild Side Specialty Tours提供

每年12月初，成群座頭鯨(Humpback whale)會從阿拉斯加游經3,000英里，來到夏威夷溫暖的水域進行交配，雖然抵達的時間不一——取決於多個因素，例如阿拉斯加的天氣——但通常是從11月到次年的4月。而從1月到3月，則是夏威夷賞鯨的旺季，遊客可以很容易從陸地、海上或空中發現這些「溫和的巨人」。

茂伊島 (Maui) 海洋中心教育部門主任潔西卡‧柯拉 (Jessica Colla) 表示，在全球保育人士和夏威夷當地的努力之下，今年估計有1萬7千隻座頭鯨造訪夏威夷，比起上個世紀有明顯的增加。

賞鯨最佳地點在哪

柯拉說，有很多地方可以直接從陸地上免費發現這些雄偉的生物，尤其是在茂伊島、考艾島 (Kauai) 和歐胡島 (Oahu)。帶上雙筒望遠鏡和防曬霜，然後朝海岸邊走去就對了。

動物學家休曼(Conner Humann)說，大多數座頭鯨會待在茂伊島較平靜、較淺的水域附近，這對母鯨魚和牠們的寶貝來說是最理想的環境，這也使茂伊島成為觀賞鯨魚的最佳島嶼。

根據柯拉的說法，以下是茂伊島上尋找座頭鯨身影的最佳地點：

1. 位於南基黑(South Kihei) 的Kamaole 3海灘公園，隆起的草原可以俯瞰海岸線。

2. 茂伊島海洋中心的海景餐廳，出售前排觀賞座頭鯨門票，因為餐廳就坐落於海港，甚至為食客提供雙筒望遠鏡。

3. 茂伊島西側著名的卡阿納帕利海灘 (Kaanapali Beach)，遊客在這裡享受浮潛或懸崖跳水等休閒活動，也經常可觀賞到座頭鯨。

4. Papawai “Pali” 觀景台，位於Maalaea和Lahaina間的Honoapiilani公路上，可在此下車，從懸崖上觀賞鯨魚。

休曼表示，在歐胡島，一些受歡迎的賞鯨地點包括島的西側，沿著Waianae海岸的海灘，如浮潛和潛水熱點Electric Beach，以及北岸日落海灘(Sunset Beach)。可在沙灘上找個地方眺望大海。

歐胡島上尋找鯨魚蹤影的最佳地點，是馬卡普烏燈塔小徑(Makapuu Lighthouse Trail)，這條平坦的小徑適合不同腳力和年齡的健行者。徒步旅行可找到島上最好的賞鯨位置，沿著小徑設有多個瞭望台，另外可從燈塔上俯瞰大海。

休曼說，考艾島的深水區深受青少年和成人的喜愛，島的四面八方都能看到鯨魚。 南岸新月形的Poipu海灘，是島上最受歡迎的浮潛和游泳之處，最北端的基拉韋點燈塔 (Kilauea Point Lighthouse) 也是觀賞野生鳥類的地方。16歲及以上門票為 10美元。

座頭鯨的睡眠時間表與人類相似，一天中的任何時候都可以看到牠門活躍的身影。Wild...
座頭鯨的睡眠時間表與人類相似，一天中的任何時候都可以看到牠門活躍的身影。Wild Side Specialty Tours提供

觀賞鯨魚的技巧是什麼

座頭鯨是大型鯨魚，大約有一輛黃色校車那麼大。柯拉說，牠們也是最活躍於水面的大型鯨魚之一——這意味著牠們大部分時間都在水面而不是水下活動，與其他大型鯨魚相比，從遠處更容易看到牠們。

賞鯨船船長柯寧(Florence Conin)說，多數情況下，賞鯨時須掃視海面，並尋找「任何不尋常的東西」，要特別注意的是水面上的光澤，這表示可能有動物在那裡。

鯨魚多數獨自旅行，但也會短暫與群體同行，尤其是母鯨會和她的小鯨魚一起旅行。在夏威夷，由於鯨魚在此進行交配，也可能會發現一群鯨魚。

什麼時間賞鯨較合適

幸運的是，觀賞鯨魚沒有固定的時間表。柯拉說，座頭鯨的睡眠時間表與人類相似；白天活躍，晚上休息；因此，一天中的任何時候都可以看到牠們活躍的身影。然而，早晨的風往往是最弱的，海面最為平靜，更容易看到鯨魚。

柯拉說，最常見到的鯨魚行為是，當牠們浮出水面呼吸時，會呼出一團有時高達 15英尺的水蒸氣。成年鯨魚每15到20分鐘會浮出水面一次，幼鯨出現的頻率更高。因此，如果一眨眼錯過了鯨魚的某些動作，可耐心等待下一次機會。

如何挑選一家好的賞鯨船

柯拉表示，在賞鯨季節觀賞座頭鯨的最普遍方式是搭船，讓遊客有機會近距離觀察牠們並向船員學習。

柯拉說，一些旅行團會在一艘船安排很多遊客，但Wild Side這家公司是由海洋生物學家和訓練有素的動物學家所經營。每次最多允許六位旅客登船，並且專注於教育。柯拉表示，選擇負責任的賞鯨之旅，才能確保不會干擾到自然棲息地的鯨魚。

2023 is just around the corner! Enter code NY30 for up to $30 off our fees on flights and be ready to take off.

夏威夷 教育部 游泳

上一則

2023健康新志向：丟掉維他命、曬太陽、睡前打坐10分鐘

下一則

趕走冬季憂鬱 4個簡單方法讓心情好起來

延伸閱讀

25年首見 加州賞鯨船幸運直擊「灰鯨珍貴產子現場」

25年首見 加州賞鯨船幸運直擊「灰鯨珍貴產子現場」
大浪來了 南加3海灘緊急關閉

大浪來了 南加3海灘緊急關閉
浪高15呎水漫街道 南加這些海灘緊急關閉

浪高15呎水漫街道 南加這些海灘緊急關閉
曼哈坦海灘 布魯斯家族2000萬賣回洛縣

曼哈坦海灘 布魯斯家族2000萬賣回洛縣

熱門新聞

日常飲食中加入發酵食物能顯著提升腸道健康。取自Shutterstock

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

2023-01-05 10:52
Trader Joe’s眾多深受消費者喜愛的商品中，有些始終是粉絲們的心頭好。Getty Images

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

2023-01-06 10:21
多數「不需要的電話」來自詐騙份子，宣稱代表國稅局、國土安全部，或者銷售汽車維修等不需要的服務。取自pexels

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

2023-01-10 10:24
理財專家認為，儘管儲蓄帳戶的利息誘人，但對多數投資者來說，持有現金的理由卻不多。取自pexels

2023年該抱住現金、還是投資股債 專家這麼說

2023-01-05 11:08
不少連鎖牛排館在2023年計畫擴大版圖並推出各項活動。取自臉書@STK牛排館

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

2023-01-05 10:07
地產專家表示，冬天是買房好時機，因為買方稍有優勢。Getty Images

冬天是買房好時機？地產專家告訴你這7大理由

2023-01-06 10:40

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態