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追求全新體驗 今年海外旅遊這5個地方很熱門

編譯周芳苑／即時報導
義大利多洛米蒂山(Dolomites)有全球最大的連續滑雪區。Getty Images
義大利多洛米蒂山(Dolomites)有全球最大的連續滑雪區。Getty Images

新冠疫情趨緩，國際旅遊開始熱絡；2023年，更多人打算從美國出發到海外旅遊，前往未曾去過的國家探險，體驗奇妙世界。

為顧客訂制豪華行程的Scott Dunn公司認為，人們對這些未曾接觸過的國家充滿好奇，2023年一生只去一次的旅遊將大增140%；此外，祖孫出遊，沒有父母同行的跨代旅行將增加16%。

追求全新體驗是新年旅遊趨勢。Scott Dunn公司列出五個已被搶先預約的熱門旅遊行程：

義大利多洛米蒂山(Dolomites)滑雪

當地有全球最大的連續滑雪區之一，原始斜坡兩側是高聳花崗岩，滑雪中途可在家庭小木屋和有迷人景色的餐廳稍事休息，既可體驗不同地方、也能盡享美食，將滑雪和美食巧妙結合。

秘魯的馬丘比丘(Machu Picchu)健行

拉丁美洲資深旅遊專家亨特(Simon Hunt)計劃2023年到馬丘比丘進行冒險而創新徒步旅行，每晚入住舒適的旅館，白天冒險健行，沿途穿越考古遺址、繞過碧綠湖泊、穿過山谷、登上薩爾坎泰山峰，之後再經過迷霧繚繞的雲霧森林，一睹難得的馬丘比丘美景，還將搭火車前往庫斯科古城(Cusco)。

沿著哥斯達黎加(Costa Rica)海岸有各種不同體驗的探險。Getty Im...
沿著哥斯達黎加(Costa Rica)海岸有各種不同體驗的探險。Getty Images

哥斯達黎加(Costa Rica)沿岸探險

在一個面積狹小的國家，沿著海岸卻有各種不同體驗，前往海灘可能得徒步穿過峽谷，或者，穿過茂密叢林卻突然發現自己在岸上，白沙、黑沙、築巢海龜、加勒比海、太平洋應有盡有，探險、驚奇無處不在。

從非洲博茨瓦納(Botswana)到贊比亞(Zambia)從事不同形式的探險活動...
從非洲博茨瓦納(Botswana)到贊比亞(Zambia)從事不同形式的探險活動。Getty Images

非洲博茨瓦納(Botswana)和贊比亞(Zambia)行動式探險

資深非洲旅遊專家貝勒特 (Bjorn Behlert)為顧客設計獨特行程，將從博茨瓦納奧卡萬戈三角洲周圍的騎馬游獵開始，沿途下榻鐘形帳篷，而後向東飛到 Makgadikgadi 鹽平原，探索月球般的景觀，再騎馬前往喀拉哈里平原廣闊林地；將搭私人包機前往贊比亞，觀賞浩瀚河岸和野生動物，再搭直升飛機低空飛過維多利亞瀑布，領略世界七大奇景之一。

南極(Antarctica)探險

在南極洲，當看到大自然最純净、未受破壞的形貌時，視角完全被顛覆了。從陡峭的鋸齒狀山脈，令人眼花繚亂的冰山到與獨特的野生動物邂逅，這個目的地擁有的一切，帶給你前從未見的驚喜。

在南極洲，當看到大自然最純净、未受破壞的形貌。Getty Images
在南極洲，當看到大自然最純净、未受破壞的形貌。Getty Images

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