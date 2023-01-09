躲避嚴寒冬日 全球這10個旅遊景點是好去處

前往貝里斯可從芝加哥、休士頓、亞特蘭大和邁阿密等城市直飛。Getty Images

冬天可以滑雪，還有聖誕、新年假期，這些都很棒；但有時那股冷，可以深入皮膚、直達骨頭，讓脊椎直發抖、牙齒直打顫。如果想在冬日暫時逃離嚴寒天氣，全球從島嶼度假到城市旅遊，都有不少選擇。以下是旅遊網站Travel+Leisure選出的10處適合冬季旅行的溫暖地點：

1.安伯格里斯島 – 貝里斯(Ambergris Caye, Belize)

前往貝里斯這個中美洲國家比一般人想像的要容易，可從芝加哥、休士頓、亞特蘭大和邁阿密等城市直飛。這裡充滿鬱鬱蔥蔥的綠色景觀，包括熱帶森林裡棲息著許多猴子，甚至還有些稀有的美洲虎。但貝里斯真正的「明星」，是它的海岸線。想要在冬季體驗最好的白色沙灘，可前往貝里斯最大的安柏格里斯島；由於鄰近貝里斯堡礁(Belize Barrier Reef)，當地以水上運動而聞名，包括眾多的潛水和浮潛活動。

如果想享受豪華之旅，可在Alaia Belize住上幾晚，旅館不僅提供絕佳的專屬沙灘，還有一個玻璃游泳池。

2.墨西哥 市 – 墨西哥(Mexico City, Mexico)

另一個擁有大量往返美國直飛航班的目的地是墨西哥市，光憑這點便值得列入冬日旅遊名單。墨西哥首都充滿文化景觀，無數的博物館 （例如芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)博物館），從精品店到市集、豐儉隨意的購物體驗，以及不少高級餐廳（例如曾名列全世界50家最佳餐廳的Pujol）。

在城市旅行時，豪華酒店Las Alcobas是最愜意的歇腳處，舒適的客房、寧靜的水療中心，提供旅客在一天的疲累後放鬆身心。

墨西哥市充滿文化景觀與無數的博物館。Getty Images

3.基韋斯特 - 佛羅里達(Key West, Florida)

前往國境之南的基韋斯特，享受全年溫煦的陽光，即使在冬季，這裡平均氣溫從未低於75華氏度。在沙灘上喝著雞尾酒、黃昏漫步在杜瓦爾街（Duval Street），品嘗當地著名的檸檬派(Key lime pie)。

把所有時間消磨在蔚藍的海水與沙灘，入住1920年開業、歷史悠久的基韋斯特濱海之家酒店(Casa Marina Key West)，可透過酒店，預訂在地美食、高爾夫和帆船之旅，或者就純粹躺在游泳池邊，沐浴在佛羅里達的陽光下。

位於美國國境之南的基韋斯特，全年擁有溫煦的陽光。Getty Images

4.倫吉拉環礁 - 法屬玻里尼西亞(Rangiroa, French Polynesia)

法屬玻里尼西亞群島由數百個島嶼組成，其中以波拉波拉島(Bora Bora)和茉莉亞島(Moorea)最為知名。如果希望前往人潮較少的地方，可選擇尚鮮少人知的倫吉拉環礁。這裡距離大溪地約一小時航程，有著一望無際的海灘及充滿各種生物的巨大瀉湖。島上的酒店亞歐拉度假村及水療中心(Kia Ora Resort & Spa)，擁有令人驚歎的水上小木屋，以及附有私人泳池的別墅。

法屬玻里尼西亞群島有著一望無際的海灘及充滿各種生物的巨大瀉湖。Getty Images

5. 巴拿馬高地(Panama Highlands)

巴拿馬同樣是擁有壯麗海岸線的渡假勝地，但內陸的山脈也頗有可觀，尤其是在冬季，巴拿馬高地上的美麗綠色山脈，很適合賞鳥、健行和走吊橋等探索活動；更何況還有值得品嘗、等級一流的咖啡 。只接待成人住宿的養生酒店The Haven，旅客可在入住之後參加酒店規劃的咖啡之旅。

巴拿馬高地上的美麗綠色山脈，很適合賞鳥、健行和走吊橋等探索活動。Getty Images

6.納米比亞(Namibia)

無論去非洲哪個地方進行獵遊(safari)，都可能玩得很開心，所以不妨捨棄一些大眾路線，前往更偏遠的目的地。納米比亞位於南非北邊，冬季氣候溫暖，也是野生動物理想的棲息地，可以看到獅子、大象、豹子和犀牛等動物在原野上奔跑。當地有幾家戶外用品店，但Natural Selection是最值得推薦的。喜歡野營的人這裡有多處可供選擇，包括位於骷髏海岸國家公園內的「沉船小屋」(Shipwreck Lodge)。

納米比亞位於南非北邊，冬季氣候溫暖，也是野生動物理想的棲息地。Getty Images

7.聖胡安 - 波多黎各(San Juan, Puerto Rico)

度假時既想要享受海灘風光，又希望能參觀歷史古蹟的遊客，可以考慮波多黎各首都聖胡安。這座位於加勒比海沿岸的城市，就像首田園詩一般，擁有長長的白色沙灘和許多歷史景點，例如聖費利佩海角城堡(Castillo San Felipe del Morro)。觀光客還會發現許多美味的餐廳（例如Cocina Abierta）。在聖胡安，不妨入住精品酒店O:LV，該酒店設有屋頂酒吧和泳池，坐擁鎮上最佳景觀。

波多黎各首都聖胡安既有海灘風光，又能參觀歷史古蹟。Getty Images

8.杜拜 - 阿拉伯聯合大公國(Dubai, United Arab Emirates)

在冬天，沒有什麼比造訪沙漠更讓人覺得溫暖了，在寒流來襲前，先訂好前往杜拜的機票。在這個沙漠綠洲中，可以做任何想做的事，包括泡在海水裡、在最奢華的商店購物、在米其林星級餐廳用餐，甚至登上世界最高的建築。入住亞特蘭提斯酒店(Atlantis, The Palm)，這裡是旅客公認的「遊樂場」，適合那些想要盡情享樂、追求生活中美好事物的旅人。

在杜拜這個沙漠綠洲中，可以滿足旅客任何想做的事。Getty Images

9.曼谷 - 泰國(Bangkok, Thailand)

旅遊曼谷的最佳時間恰好是冬天。這時氣候溫暖、乾燥，而季風季節尚未來臨。曼谷這座城市面積頗大，所以最好預訂一個當地的參觀行程或是找個導遊；旅客可以在Airbnb Experiences等網站上搜尋從美食、文化到攝影各種有趣的行程。

到了曼谷就不要錯過城市裡的運河，可以預訂一艘長尾船，體驗不同的風情。預算充裕的旅客，可以選擇住宿曼谷的文華東方酒店，該酒店在旅遊網站Travel + Leisure的2022年全球最佳酒店評選中，奪下曼谷最佳酒店榮銜。

到了曼谷就不要錯過城市裡的運河，可以預訂一艘長尾船，體驗不同的風情。Getty Images

10.巴哈馬(Bahamas)

有時，你只想要離開眼前環境，暫時不去煩惱一些事，這正是你在巴哈馬群島可以做的事情。巴哈馬是一個島鏈，距離紐約市僅三個小時的飛行時間，這裡有許多美麗的景點可供倘佯，許多有人居住的島嶼都是全包式度假村的所在地，非常適合家庭、情侶甚至獨行的旅客。