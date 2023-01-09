躲避嚴寒冬日 全球這10個旅遊景點是好去處
冬天可以滑雪，還有聖誕、新年假期，這些都很棒；但有時那股冷，可以深入皮膚、直達骨頭，讓脊椎直發抖、牙齒直打顫。如果想在冬日暫時逃離嚴寒天氣，全球從島嶼度假到城市旅遊，都有不少選擇。以下是旅遊網站Travel+Leisure選出的10處適合冬季旅行的溫暖地點：
1.安伯格里斯島 – 貝里斯(Ambergris Caye, Belize)
前往貝里斯這個中美洲國家比一般人想像的要容易，可從芝加哥、休士頓、亞特蘭大和邁阿密等城市直飛。這裡充滿鬱鬱蔥蔥的綠色景觀，包括熱帶森林裡棲息著許多猴子，甚至還有些稀有的美洲虎。但貝里斯真正的「明星」，是它的海岸線。想要在冬季體驗最好的白色沙灘，可前往貝里斯最大的安柏格里斯島；由於鄰近貝里斯堡礁(Belize Barrier Reef)，當地以水上運動而聞名，包括眾多的潛水和浮潛活動。
如果想享受豪華之旅，可在Alaia Belize住上幾晚，旅館不僅提供絕佳的專屬沙灘，還有一個玻璃游泳池。
2.墨西哥市 – 墨西哥(Mexico City, Mexico)
另一個擁有大量往返美國直飛航班的目的地是墨西哥市，光憑這點便值得列入冬日旅遊名單。墨西哥首都充滿文化景觀，無數的博物館（例如芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)博物館），從精品店到市集、豐儉隨意的購物體驗，以及不少高級餐廳（例如曾名列全世界50家最佳餐廳的Pujol）。
在城市旅行時，豪華酒店Las Alcobas是最愜意的歇腳處，舒適的客房、寧靜的水療中心，提供旅客在一天的疲累後放鬆身心。
3.基韋斯特 - 佛羅里達(Key West, Florida)
前往國境之南的基韋斯特，享受全年溫煦的陽光，即使在冬季，這裡平均氣溫從未低於75華氏度。在沙灘上喝著雞尾酒、黃昏漫步在杜瓦爾街（Duval Street），品嘗當地著名的檸檬派(Key lime pie)。
把所有時間消磨在蔚藍的海水與沙灘，入住1920年開業、歷史悠久的基韋斯特濱海之家酒店(Casa Marina Key West)，可透過酒店，預訂在地美食、高爾夫和帆船之旅，或者就純粹躺在游泳池邊，沐浴在佛羅里達的陽光下。
4.倫吉拉環礁 - 法屬玻里尼西亞(Rangiroa, French Polynesia)
法屬玻里尼西亞群島由數百個島嶼組成，其中以波拉波拉島(Bora Bora)和茉莉亞島(Moorea)最為知名。如果希望前往人潮較少的地方，可選擇尚鮮少人知的倫吉拉環礁。這裡距離大溪地約一小時航程，有著一望無際的海灘及充滿各種生物的巨大瀉湖。島上的酒店亞歐拉度假村及水療中心(Kia Ora Resort & Spa)，擁有令人驚歎的水上小木屋，以及附有私人泳池的別墅。
5. 巴拿馬高地(Panama Highlands)
巴拿馬同樣是擁有壯麗海岸線的渡假勝地，但內陸的山脈也頗有可觀，尤其是在冬季，巴拿馬高地上的美麗綠色山脈，很適合賞鳥、健行和走吊橋等探索活動；更何況還有值得品嘗、等級一流的咖啡。只接待成人住宿的養生酒店The Haven，旅客可在入住之後參加酒店規劃的咖啡之旅。
6.納米比亞(Namibia)
無論去非洲哪個地方進行獵遊(safari)，都可能玩得很開心，所以不妨捨棄一些大眾路線，前往更偏遠的目的地。納米比亞位於南非北邊，冬季氣候溫暖，也是野生動物理想的棲息地，可以看到獅子、大象、豹子和犀牛等動物在原野上奔跑。當地有幾家戶外用品店，但Natural Selection是最值得推薦的。喜歡野營的人這裡有多處可供選擇，包括位於骷髏海岸國家公園內的「沉船小屋」(Shipwreck Lodge)。
7.聖胡安 - 波多黎各(San Juan, Puerto Rico)
度假時既想要享受海灘風光，又希望能參觀歷史古蹟的遊客，可以考慮波多黎各首都聖胡安。這座位於加勒比海沿岸的城市，就像首田園詩一般，擁有長長的白色沙灘和許多歷史景點，例如聖費利佩海角城堡(Castillo San Felipe del Morro)。觀光客還會發現許多美味的餐廳（例如Cocina Abierta）。在聖胡安，不妨入住精品酒店O:LV，該酒店設有屋頂酒吧和泳池，坐擁鎮上最佳景觀。
8.杜拜 - 阿拉伯聯合大公國(Dubai, United Arab Emirates)
在冬天，沒有什麼比造訪沙漠更讓人覺得溫暖了，在寒流來襲前，先訂好前往杜拜的機票。在這個沙漠綠洲中，可以做任何想做的事，包括泡在海水裡、在最奢華的商店購物、在米其林星級餐廳用餐，甚至登上世界最高的建築。入住亞特蘭提斯酒店(Atlantis, The Palm)，這裡是旅客公認的「遊樂場」，適合那些想要盡情享樂、追求生活中美好事物的旅人。
9.曼谷 - 泰國(Bangkok, Thailand)
旅遊曼谷的最佳時間恰好是冬天。這時氣候溫暖、乾燥，而季風季節尚未來臨。曼谷這座城市面積頗大，所以最好預訂一個當地的參觀行程或是找個導遊；旅客可以在Airbnb Experiences等網站上搜尋從美食、文化到攝影各種有趣的行程。
到了曼谷就不要錯過城市裡的運河，可以預訂一艘長尾船，體驗不同的風情。預算充裕的旅客，可以選擇住宿曼谷的文華東方酒店，該酒店在旅遊網站Travel + Leisure的2022年全球最佳酒店評選中，奪下曼谷最佳酒店榮銜。
10.巴哈馬(Bahamas)
有時，你只想要離開眼前環境，暫時不去煩惱一些事，這正是你在巴哈馬群島可以做的事情。巴哈馬是一個島鏈，距離紐約市僅三個小時的飛行時間，這裡有許多美麗的景點可供倘佯，許多有人居住的島嶼都是全包式度假村的所在地，非常適合家庭、情侶甚至獨行的旅客。
上一則
冰桌冰椅冰酒杯 紐約全冰雕酒吧打造「凍人」體驗
下一則
FB留言