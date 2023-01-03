紐約這10條大眾運輸路線 寒冬也可不掃遊興

紐約市有便利的大眾運輸交通工具，即使冬季嚴寒仍可輕鬆搭車前往盡享旅遊體驗。圖為搭長島鐵路可抵達的蒙托克燈塔。Getty Images

專門提供紐約市 生活指南的網站SECRECTNYC.COM報導，紐約市有便利的大眾運輸交通工具，即使冬季嚴寒仍可輕鬆搭車前往滑雪 勝地、威士忌釀酒廠，盡享休旅體驗。

以下紐約冬季一日遊景點值得推薦：

1. 賓州駝背山(Camelback Mountain，搭紐新港務局巴士)。適合滑雪初學者，離市區僅一個半小時。

2.紐約比肯(Beacon，搭乘Metro-North Hudson火車)。這座古色古香小鎮以威士忌釀酒廠和玻璃吹製藝術聞名，有許多可愛小店。

3. 紐約長島 蒙托克角(Montauk Point, 搭長島火車) 。可從事雪鞋行走和徒步旅行，還有燈塔、室內水療中心。

4. 紐約亨特(Hunter, 搭巴士或美鐵火車)。可從市區搭往返滑雪巴士直接上山，還有高空滑索、單板滑雪和室內活動。

5. 紐約薩拉託加斯溫泉市(Saratoga Springs，搭美鐵火車)。有住宿加早餐旅館和其他古老住宿，另有 Roosevelt Baths & Spa 可按摩。

6. 紐約冷泉(Cold Spring，搭Metro-North Hudson 火車)。這座小鎮充滿歷史、餐館和古董店，有美麗裝飾和舒適主街。

7. 紐約新帕爾茲(New Paltz ，搭Metro-North 至 Poughkeepsie 再短途拼車1.5 小時巴士車程或開車 1.5 小時)。華麗的莫宏克山莊(Mohonk Mountain House) 有室外溜冰、越野滑雪和雪鞋健行等，室內還有瑜伽、冥想和水療護理。

8. 紐約溫德姆(Windham，開車3 小時、或搭美鐵火車2 小時到紐約哈德遜再開車 40 分鐘)。這是一山區，有超過54 條小徑，村莊及溫德姆山度假村(Windham Mountain Resort)有室內高爾夫球場、瑜伽館、水療套餐和許多餐廳。

9. 新澤西州阿斯伯里帕克(Asbury Park，開車1.5 小時或搭NJ Transit火車2 小時 )。有木板路、海灘和酒吧，另有許多市集和節日活動。

10. 賓州波科諾斯(The Poconos，開車或搭公車2小時)。波科諾斯山脈(Poconos Mountains)遼闊， Great Wolf Lodge 或 Kalahari Resort都是很棒的度假村，有室內水上樂園，還可滑雪、單板滑雪、雪地滑行和雪鞋健行，也有冰凍瀑布和蜿蜒河流。