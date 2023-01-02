預訂旅館無法入住時 取回退款的3種途徑

不能入住預定的旅館，但卻拿不到退款的現象越來越多。Getty Images

因故不能入住預定的旅館 但卻拿不到退款的現象越來越多，因為提前預定的旅館通常都有打折，而且旅館與航空公司不同，即使預定後24小時內改變主意，旅館也不退款。

沒有對旅館不退款的統計和追蹤，因此而煩惱的人也不要太擔憂，多種途徑可使旅客追回預訂金。

紐約州 比肯鎮(Beacon)攝影師古特曼(Liam Goodman)說，他最後時刻在線上預定了紐約一家旅館，趕到時旅館說房間全部住滿，他只好尋找其他旅館，但線上預訂公司Priceline沒給他退款，說沒有登記，沒在旅館露面。

古特曼說，他希望旅館預訂公司為他介紹別的酒店住，這是酒店對沒有房間給預訂客人的標準操作，他向Priceline求助卻被拒絕。後來Priceline查實，古特曼到過旅館登記，最終為他全額退款。

避免陷入預訂酒店不能退款的三種途徑

如果因故不能入住旅館，而且是保險公司接受的原因，保險公司會報銷不退款的預訂費。Seven Corners公司執行長泰斯達(Justin Tysdal)建議，可選擇「以任何理由取消預訂」的險種，可使旅客以任何藉口取消行程，但都能將不退款的預訂費拿回來，至少是部分拿回。泰斯達說：「保險可使旅客在取消行程後，至少能拿回75%的不可退款預訂費。」

二，改變入住日期

旅館雖然規定房間預訂後不退款，但允許改變行程，可將入住酒店的日期改在今後某個時刻。洛杉磯一家通訊公司的經營者艾布拉森(Andy Abramson)說，有些酒店只要旅客改變日期，就會將預訂費退給旅客，這一招數他用過多次。

三，轉賣預訂房間

將預訂後不能入住的房間賣掉，是拿回不退款預訂費的可行方式。網路公司SpareFare.net的執行長嘉琳娜·史塔蕾娃(Galena Stavreva)說，旅客將不退款的房間轉賣給他人，就可拿回不退款的預訂費，因為酒店允許更改入住客人的姓名。線上預訂公司Booking.com等都提供更改入住客人姓名的服務，可部分或全部拿回不退款的預訂費。