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全球10大風景最美火車之一 明春紐約直達蒙特婁

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
曾被國家地理雜誌評為「全球十大風景最優美的火車之旅」之一的美鐵阿迪倫達克號將於明年春季恢復全線行駛。(示意圖，Getty Images)
曾被國家地理雜誌評為「全球十大風景最優美的火車之旅」之一的美鐵阿迪倫達克號將於明年春季恢復全線行駛。(示意圖，Getty Images)

曾被國家地理雜誌評為「全球十大風景最優美的火車之旅」之一的美鐵 (Amtrak) 路線在停駛三年後終於要全面復駛了。

阿迪倫達克號已於12月5日恢復行駛至紐約州首府奧巴尼，待2023年全線恢復行駛時，將是穿越阿迪倫達克山脈的一段美麗旅程，從紐約市的賓州車站 (Penn Station) 開往加拿大蒙特婁 (Montreal) 的中央車站，長達10小時的旅程、行駛400英里。

根據「蒙特利爾公報」(Montreal Gazette) 報導，Amtrak表示，阿迪倫達克號預計在春季重新營運。全程將停靠揚克斯 (Yonkers)、克羅頓-哈蒙 (Croton-Harmon)、波基普西 (Poughkeepsie)、萊茵克利夫 (Rhinecliff)、哈德遜 (Hudson)、奧巴尼-倫斯勒(Albany-Rensselaer)、斯克內克塔迪 (Schenectady)、薩拉托加溫泉 (Saratoga Springs)、愛德華堡Fort Edward、懷特霍爾Whitehall、提康德羅加 (Ticonderoga)、亨利港 (Port Henry)、韋斯特波特 (Westport),、肯特港 (Port Kent)、普拉茨堡 (Plattsburgh)、勞斯角 (Rouses Point)、聖蘭伯特 (St-Lambert)、魁北克 (Quebec) 和蒙特婁。

「蒙特利爾公報」稱阿迪倫達克號「很受蒙特婁人和紐約人歡迎」，2019年，該列火車共載運11萬7千名乘客，比前一年成長了5%。

美鐵網站上如此介紹，「在阿迪倫達克號上享受大自然萬花筒般的色彩......你會發現為什麼步道健行者、賞楓者和滑雪愛好者每年都會前往尚普蘭湖 (Lake Champlain) 邊朝聖。這條路線同時可滿足歷史文化愛好者，不妨流連薩拉托加溫泉、提康德羅加等地，而蒙特婁的歐洲風情，讓這段旅程帶有獨特的國際氣息。

目前，該路線除周六外每天運營到奧爾巴尼。68號列車周日至周四營運，周日出發的列車有提供少數食物。69號列車周一至周五營運，周五出發的列車有提供少數食物。

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