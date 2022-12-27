搭飛機追極光超酷 選航班和坐哪個位置有訣竅

想在飛機上觀看北極光，要選對的時機、航班和機艙座位。Getty Images

目睹雄偉北極光是經典的旅行願望之一，因牽涉天候等大自然因素，沒辦法像參觀大峽谷、巴黎鐵塔一樣保證如願；專家推敲後發現，搭乘前往冰島 的飛機是捕捉北極光最佳方式。

奢華旅遊與生活雜誌Condé Nast Traveler一位作者最近到冰島旅行，確實看到北極光，但並非從地面上看到，而是從美國科羅拉多州丹佛搭機到冰島首都雷克雅未克(Reykjavík)凝視窗外時無意間看到，令人著迷的綠色絲帶在空中舞動。

冰島航空公司(Icelandair)資歷20多年的飛行員兼機長鮑德文森(Arnar Baldvinsson)說，冰島是世上觀看極光最佳地點之一，乘坐飛機前往那裡是更可靠的方式，因為飛行在雲層上，只要北極光出現，就很可能會看到，數千呎高空沒有光污染，能見度更好。

空中觀看感受大不同

鮑德文森是冰島人，經常看到北極光，他說，搭機時，視野僅限於窗外，在地面，有 360度的視角。雖然視野受限，擅長拍攝北極光照片的攝影 師兼電影 製作人盧貝(Nate Luebbe)仍認為飛機視角別具一格，畫面裡有下方城市的燈光小斑點、地球柔和曲線、地平線上柔和藍光，北極光似乎與眼睛視線同高。

時間與地點影響大

觀看北極光要有對的時機和地點。關於時機，必須在無光情況下才看得到，通常在 10 月到隔年3 月間， 1 、2 月寒冬機率更大，夏季絕對看不到，那時冰島 24 小時都有陽光。至於地點， 從美國、加拿大起飛前往冰島的夜間航班最可能看到，而且坐在飛機左側機會更大。

飛往冰島途中，餐後機艙燈光最暗，是觀看極光最佳時間。此外，冰島航空將波音757重新塗装而成「海克拉極光」(Hekla Aurora)號，冰島冬季燈光圖遍布整個機身，機艙內照明經獨特程式設計，可反映北極光體驗，樂趣加倍。