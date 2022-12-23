班機更改導致行程大亂 專家教你如何從容因應

航班更改的狀況在年底假期期間愈趨嚴重，專家建議出行前先擬妥因應對策。取自pexels

航班更改的狀況在年底假期期間愈趨嚴重，原因包括天候不佳、勞工短缺等，遲遲沒有消退的疫情因素也讓飛航班表充滿變數。

航班追蹤查詢網站Flight Aware統計顯示，美國的航空公司在2022年上半年當中，大約取消了3%的航班，誤點平均48分鐘的航班則占21%。相較之下，美國航空業者在2021年同期只取消大約1.5%航班，約有14%班機誤點。

旅遊顧問米爾史東(Geoffrey Millstone)說：「在航空史上，現在出現的班機行程改變，真的令人非常痛苦。」他說，平常對客戶的建議是，要有心理準備一個月當中至少會遇到兩次班機行程改變，春假等旅遊旺季時，班機異動的狀況則更頻繁。

航班行程改變可能涉及複雜因素，專家建議的因應之道包括：

．預留充裕的時間

旅遊顧問卡爾文(Sofia Calvin)說：「對於班機取消，最好的自保之道就是時間。」卡爾文建議，設法提早抵達目的地，若有婚禮等重大活動，不要前一天才趕到。

．評估所有選項

首先要查看航空公司對於班機誤點或取消的詳細規定，其次則是查看聯邦交通部網站，了解乘客的權益為何。

．若需要更改行程，不要拖延

醫療運輸服務Flying Angels管理部主任巴契勒(Bob Bacheler)說，經常出現的狀況是，乘客離開機場 ，認為稍後再來處理班機問題即可，「可是在絕大多數情況裡，在機場當場更改班機，才是最明智的選擇」。

對於航空公司安排的替代航線，乘客不一定要接受。消費者可以與航空公司交涉，爭取自己想要的航線。

．善用手機應用程式

在機場大排長龍的同時，可以透過航空公司的手機應用程式直接安排航班，應用程式的速度通常比櫃台人員來得快。

另外，旅遊專家指出，消費者應該避免某些常見的錯誤：

．旅遊保險 (travel insurance)一定要買。如果班機取消、誤點或行李遺失，旅遊保險至少可以為損失時間或物品提供賠償。

．切記保持冷靜。可以帶書或平板電腦打發時間。

．保留收據。班機誤點六小時以上，旅遊保險將根據保單內容承擔旅館房間、三餐、計程車等開銷，消費者要提供單據才能向保險公司請款。