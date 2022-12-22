搭火車從紐約出發的9條路線 愛去哪就去哪

想遠離塵囂到郊區透透氣，但又不想大費周章開車、搭機，可以搭火車到處玩。Getty Images

住在繁華熱鬧的紐約市，偶爾會想遠離塵囂到郊區透透氣，但又不想大費周章開車、搭機，可以搭火車到處玩，有美國鐵路(Amtrak)、大都會運輸署(MTA) 和長島鐵路 (LIRR)等多種選擇，車程從53分鐘到22小時不等。

旅遊資訊網站Travel+Leisure列出從紐約市出發的九個最佳火車旅程：

1. 前往芝加哥。搭美鐵湖濱號 (Lake Shore Limited)，22小時。沿途可欣賞紐約上州美景，最頂級座位是臥室套房Viewliner Bedroom Suite，配折疊床。

2. 前往羅德島州韋斯特利 (Westerly)。搭美鐵東北區域號 (Northeast Regional)，3小時。途經康州田園風光；抵達韋斯特利後，可入住全美最豪華旅店之一The Ocean House。

3. 前往波士頓 。搭美鐵阿西樂特快車(Acela Express)，3小時43分 (或東北區域號，5小時)。有快車和慢車兩種選擇；抵達波士頓後，可考慮入住前聯邦準備銀行大樓裡的五星級的波士頓郎廷酒店 (The Langham, Boston)。

4. 前往費城。搭美鐵阿西樂特快車，1小時15分 (或東北區域號，1小時30分)，沿途風景雖不那麼特別，但短短時間就可抵達1933年啟用的古風車站William H. Gray III 30th Street Station，車站建築很壯觀，已被列入國家史蹟。

5. 前往德拉瓦州。搭美鐵阿西樂特快車，1小時30分 (或東北區域號，2小時)。經過費城再往南，不久就會到達威爾明頓 (Wilmington)，這裡是歷史愛好者夢寐以求的一座小城；出站後，可前往杜邦家族的內穆爾莊園 ( Nemours Estate)，有 200 英畝花園和 77 間客房豪宅，彷彿置身歐洲。

6. 前往華府。搭美鐵阿西樂特快車，3小時 (或區域號慢車，3小時 40分)。抵達華府後，可入住有歷史意義的旅館The Watergate Hotel，該酒店36,000平方英尺的國際宴會廳，曾是美國總統接待其他國家元首，以及多次舉辦白宮記者協會晚宴的地方。

7. 前往紐約州 阿第倫達克(Adirondacks) 。搭美鐵阿第倫達克號，這條路線可一路前往加拿大蒙特婁，全程8小時30分。途中可在薩拉托加溫泉(Saratoga Springs)下車就有很多好玩的地方。

8. 前往紐約州蒙托克(Montauk)。可搭美鐵或者長島鐵路，3小時；長島鐵路沿途可欣賞海景。

9. 前往紐約州沈睡谷(Sleepy Hollow)，搭大都會北方鐵路(Metro-North Railroad)，53分鐘。沈睡谷只有 1萬個居民，是小巧村莊，別有風味。