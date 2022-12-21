媲美阿拉斯加 明尼蘇達州5大追極光熱門地點

有「萬湖之州」之稱的明尼蘇達州也是美國境內觀賞極光的絕佳地點。Getty Images

每年10月到隔年3月是欣賞極光的最佳時間，但一提到極光，多數人想到的不是加拿大 、冰島或挪威，就是美國的阿拉斯加州。其實除了阿拉斯加，美國境內還有好幾處觀賞極光的絕佳地點，例如中北部有「萬湖之州」之稱的明尼蘇達州 ，每年都吸引了大批攝影愛好者前來捕捉這個在夜空中舞動、騰躍的精靈。以下為旅遊網站Tripping.com推薦的明尼蘇達州5處賞極光的熱門地點：

1. 大沼澤城 (Grand Marais)

位於蘇必略湖 (Lake Superior) 的北岸，是美國境內觀賞極光最佳地點之一，每年秋天到冬季，都有機會捕捉到極光的身影，出發前可以先查看NOAA Space Weather Prediction Center網站的每日極光預報和大沼澤城當地天氣預報，以掌握夜晚或凌晨的最佳觀看時點。

白天可漫步於有悠久歷史的大沼澤城藝術空間 (Grand Marais Art Colony)、欣賞在地藝術家的手工藝品，以及這個湖濱城市的美景，包括一座像風景明信片裡的燈塔。

2. 路特森 (Lutsen)

除了一年一度的極光秀，路特森還提供前來度假的遊客許多戶外活動。不論是7、8月間的英仙座流星雨 (Perseid meteor shower) 或是濕度陡降的10月間，都將夜空襯托得更加明亮；尤其秋天時來到此地，蘇必略湖國家森林還有美麗楓景，可在鄉間公路輕鬆自駕，或是泛舟於Boundary Waters Canoe Area Wilderness都十分愜意；若選擇在冬季遊路特森，還可滑雪或在森林步道 健行。

3. 哈洛克 (Hallock)

位於明尼蘇達州西北部基特遜 (Kittson) 縣的哈洛克，由於光害程度低，可以看到極光的機率頗高。為了便於賞極光，可選擇住宿在郊外，每晚約9點起在門廊、露臺上，帶杯熱飲驅寒、裹上毛毯，便可望向沒有樹林遮蔽視線的北方天空，耐心守候極光的出現。

白天的時候，可選擇賞鳥或釣魚，賞鳥步道The Pine to Prairie Birding Trail橫跨基特遜縣和Bronson州立公園，附近還是滑獨木舟、體驗雪地機車，以及觀賞麋鹿等野生動物的好地方。距加拿大邊界僅30分鐘車程，也可來個加拿大一日遊。

4. 河狸灣 (Beaver Bay)

在河狸灣，白天可以欣賞蘇必略湖畔風光，每年的9月至隔年5月夜晚，還有機會可以一睹極光風采。一早可以選擇到湖邊的極光咖啡館 (Northern Lights Café) 用餐，晚餐在極光小屋 (Northern Lights Roadhouse) 品嘗海鮮和特別的瑞典菜。喜愛健行的人，可以在步道起點拿張地圖，走不遠的可一覽河狸瀑布 (Beaver Falls) 景觀，體力還行的可沿著河狸河 (Beaver River) 測試自己的腳程。

對航海事物有興趣者，可以搭乘火車North Shore Scenic drive前往南邊的杜魯斯 (Duluth)，走訪蘇必略海事遊客中心 (Lake Superior Maritime Visitor Center) 和William A. Irvin船舶博物館。杜魯斯當地的Enger Tower和船通過時橋面會舉起的Duluth Ship Canal也值得一遊。

5. 普林斯頓 (Princeton)

位於Rum河畔、距雙子城明尼亞波利斯與聖保羅約50英里的普林斯頓，足以遠離城市光害，得以欣賞到極光。穿上保暖衣物、帶著驅寒飲料前往Sherburne國家野生動物保護區 (National Wildlife Refuge)，便有極大機會可以捕捉到極光的身影。在還不致太冷的11月，除了是追極光的最佳月份，夜晚還可順便觀賞獅子座流星雨。

不同時間前往普林斯頓有不同的樂趣，例如9月的Chili Fest和12月的Winter Gala等活動，在歷史街區漫步，或是拿份簡介作為城市導覽，都能細細品味當地的美景；時間足夠的話，還可以逛逛市區幾家精緻選品店，或是在室內、戶外的滑雪場玩個盡興。