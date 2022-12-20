聖誕新年假期 挑一家最有Fu的酒店和度假村

加州聖地牙哥的科羅納多酒店。取自Hotel del Coronado網站

記者胡玉立／綜合報導

假期即至，無論是想在雪地或海灘度假或逛聖誕市集，各地度假酒店都已準備好迎接各家庭前來歡度聖誕新年佳節。從節慶裝飾燈光秀到與聖誕老人共進早餐，住宿聖誕主題酒店，樂趣多多。善用季節性促銷訂房出遊，為時不晚。

1. 科羅納多酒店 / 加州 聖地牙哥

南加州科羅納多酒店（Hotel del Coronado）的紅色多角形屋頂不但是旅館象徵，聖地牙哥也以它為地標。酒店在節慶期間（11月中旬到元旦）使用了2000多件吊飾、1萬多盞燈和20棵主題聖誕樹；海濱溜冰場、夜間燈光秀、海灘假日電影 、與聖誕老人合影及除夕化裝舞會，讓它成為聖誕節 酒店最佳選擇之一。

科羅拉多州奧羅拉的蓋洛德洛磯山度假村。取自Gaylord Rockies Resort and Convention Center網站

2. 蓋洛德洛磯山度假村 / 科羅拉多州奧羅拉

全國各地的蓋洛德酒店以經典假日電影「ICE！」主題體驗聞名。在蓋洛德洛磯山脈度假村（Gaylord Rockies Resort and Convention Center），有重達200萬磅的彩色冰雕描繪出「查理布朗的聖誕節」電影場景和人物，還有適合兒童的活動、冰製成的滑梯等景點。冰凍樂趣與皚皚白雪山景相結合，營造出終極聖誕氛圍。

佛羅里達州的歐棕櫚海灘度假村及水療中心。取自Eau Palm Beach Resort網站

3. 歐棕櫚海灘度假村及水療中心 / 佛羅里達州棕櫚灘

歐棕櫚海灘度假村（Eau Palm Beach Resort and Spa）這個陽光明媚的海灘度假勝地，是完美的聖誕假期旅店首選之一。12月21日開始，成人可享受節日雞尾酒課程，兒童可以造訪聖誕老人夫婦，參加度假村Loggers兒童俱樂部睡衣派對。度假村在平安夜提供假日自助早餐，聖誕節提供聖誕早午餐。節慶活動持續到除夕和元旦。

維吉尼亞州的Primland Resort, Auberge Resorts Collection度假村。Getty Images

4. Primland 度假村 / 維吉尼亞州Meadows of Dan

Primland Resort位於藍嶺山脈 (Blue Ridge Mountains)，是匯集豪華小屋和樹屋、充滿鄉村魅力的高檔旅館。11月和12月旅客可以參加私人葡萄酒和花圈工作坊，12月15日到24日可以在房間內擺放聖誕樹。平安夜和聖誕節晚餐會以大廳雞尾酒和現場音樂開場。

路易斯安那州紐奧良的羅斯福酒店。取自TripAdvisor

5. 羅斯福酒店 / 路易斯安那州紐奧良

紐奧良羅斯福酒店（The Roosevelt）有富麗堂皇的燈光和樹木裝飾，但真正讓它成為節日最佳酒店之一，是它的招牌「泰迪熊茶會」（Teddy Bear Tea），聖誕老人伉儷會在這場傳統茶點服務上迎接各個家庭。慶祝活動結束時，每個孩子都會得到一隻羅斯福泰迪熊帶回家。

紐約市的廣場酒店。取自The Plaza網站

8. 廣場酒店 / 紐約市

紐約廣場酒店（The Plaza New York）是全國最具代表性的酒店之一，每年都會舉辦假期慶祝活動。除了置身於紐約市最精彩的節日活動、回味聖誕經典影片「小鬼當家」，客人可以在酒店內享用假日下午茶和逛逛以Eloise經典繪本為主題的快閃店。