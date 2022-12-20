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玩雪季節到 中西部6滑雪度假村總整理

記者陳曼玲／即時報導
明尼蘇達州的路森滑雪度假村(Lutsen Mountains)。取自Lutsen Mountains網站
明尼蘇達州的路森滑雪度假村(Lutsen Mountains)。取自Lutsen Mountains網站

滑雪是中西部漫長冬季的最佳活動。由於蘇必略湖的「湖泊效應」所帶來的水氣，使沿岸地區累積相當可觀的雪量，因此在威斯康辛州與密西根州邊界和基威諾半島(Keweenaw Peninsula)沿岸，有許多滑雪度假村。

當中有廣大斜坡、長程滑雪道、樹林間的空地滑雪或具挑戰性的地形，垂直落差從300呎到900呎都有，適合初學者或滑雪高手造訪。以下幾個著名滑雪度假村：

．明尼蘇達州靠近大馬瑞市(Grand Marais)的路森滑雪度假村(Lutsen Mountains)，有2哩長與垂直下降 825 呎的滑雪道，距離芝加哥561哩，佔地1000畝，是中西部最大的度假村，可以坐纜車俯瞰蘇必略湖。餐廳今年大翻新。詳情請上官網：lutsen.com

密西根州的布魯爾滑雪區(Ski Brule)。取自Ski Brule網站
密西根州的布魯爾滑雪區(Ski Brule)。取自Ski Brule網站

．密西根州鐵河(Iron River) 附近的布魯爾滑雪區(Ski Brule)，距離芝加哥343哩，垂直落差為500呎，並提供越野滑雪、雪鞋健行和寬胎自行車(fatbike)道。官網：skibrule.com

密西根州的雪河山度假村(Snowriver Mountain resort)。取...
密西根州的雪河山度假村(Snowriver Mountain resort)。取自臉書@Snowriver Mountain resort

．密西根州韋克菲爾德市(Wakefield)附近的雪河山度假村(Snowriver Mountain resort)，距離芝加哥400哩，由兩個總面積達400畝的滑雪區組成：Jackson Creek Summit(之前名稱為Indianhead)和Black River Basin(之前名稱為Blackjack)。今年八月由明尼蘇達州的史金納(Charles Skinner)家族買下並更名。官網：snowriver.com

威斯康辛州的白帽山度假村(Whitecap Resort)。取自Whitecap...
威斯康辛州的白帽山度假村(Whitecap Resort)。取自Whitecap Resort網站

．威斯康辛州阿普森(Upson)附近的白帽山度假村(Whitecap Resort)，佔地250畝，距離芝加哥 409 哩，距離蘇必略湖僅有15哩，因此每年降雪量通常高達17呎，預計在 12 月初開放。官網：whitecapresort.com

密西根州的里普利山滑雪區(Mont Ripley)。擷自YouTube影片@Mo...
密西根州的里普利山滑雪區(Mont Ripley)。擷自YouTube影片@Mont Ripley

．密西根州漢考克(Hancock)的里普利山滑雪區(Mont Ripley)，在芝加哥以北 417 哩處，垂直落差為 440 呎，佔地超過 100 畝。官網：mtu.edu/mont-ripley

密西根州的波希米亞山度假村(Mount Bohemia)。取自Mount Boh...
密西根州的波希米亞山度假村(Mount Bohemia)。取自Mount Bohemia網站

．密西根州庫柏港(Copper Harbour)地區的波希米亞山度假村(Mount Bohemia)，距離芝加哥 455 哩，佔地585畝的地形有懸崖峭壁，以及位於Lac La Belle 湖上方，號稱中西部最陡的垂直下降900呎的滑雪道。雪場預計聖誕節左右開放，周末滑雪需要購買季票，售價99元。官網：mtbohemia.com

滑雪 芝加哥 密西根州

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