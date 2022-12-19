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跨年倒數計時 來一趟海上郵輪之旅

編譯徐薏茹／即時報導
年底假期來趟海上郵輪之旅，創造獨一無二的的新年回憶。取自pexels
年底假期來趟海上郵輪之旅，創造獨一無二的的新年回憶。取自pexels

聖誕新年假期還沒想好去哪玩嗎?「今日美國」(USA TODAY)推薦來趟海上郵輪之旅，創造獨一無二的的新年回憶。

便利性是郵輪旅遊吸引旅客的一大特點，60歲民眾維塔尼(Nick Vitani)擔心在假期期間駕駛是否安全，他覺得在郵輪上迎新年更安全些；根據國家公路交通安全管理局(NHTSA)統計，接近聖誕及新年假期時，死於酒駕意外的人數通常會增長，2019年12月837人死於酒駕事故。

維塔尼表示：「在(郵輪)房間換裝後可以直接走到用餐的地點，想去派對不需要開車、找停車位。」他和太太芭芭拉(Barbara)過去十年在郵輪上度過五到七個新年假期。他們新年夜在賭場玩樂、在郵輪休憩室和朋友飲酒，「在郵輪上，一切都如此簡單方便。」

根據維塔尼過去的經驗，新年的郵輪行程通常更貴，但他認為外出跨年或在岸邊辦派對也不便宜，而在郵輪上，許多品項如食物等已經包含在票價內。

新年郵輪之旅

多家郵輪公司都推出假期期間的旅遊方案。

皇家加勒比海國際郵輪(Royal Caribbean)今年將在郵輪上舉辦派對，包括新年倒數及氣球慶祝。該公司的「海洋冒險者號」(Adventure Ocean)將兒童方案延續到深夜派對時段(Late Night Party Zone)，一直到凌晨2時，收費的托兒時段到凌晨1時，讓家長也有時間跨年。

「海洋冒險者號」的所有房間都有裝飾，孩子們可以享受屬於他們的氣球及跳舞派對。另設有青少年的專屬派對及休憩區，以及其他特定的會場，小大人可選擇與同儕一起倒數跨年。

奢華的冠達郵輪(Cunard Line)將舉辦新年晚會；精緻遊輪(Celebrity Cruises)推出在泳池邊的戶外新年派對，視天氣情況變動，午夜還會提供免費的香檳及其他服務。

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