年底假期將至 全美這10座機場航班最常取消

耶誕與新年假期近在眼前，全美機場正面臨一場嚴峻的考驗。美聯社檔案照

耶誕與新年假期近在眼前，全美機場 正面臨一場嚴峻的考驗，除了原本的人潮擁擠、航班延誤的噩夢之外，又多了天候這個不確定因素。根據過往紀錄，有些機場在假期間表現出色，但有些則讓人搖頭。

「今日美國」從運輸統計局 (Bureau of Transportation Statistics, BTS) 2015-2020年每年12月15日至1月7日的資料，分析了全美100座國內機場在年底與新年假期間的表現。

分析顯示，旅客最常遇到飛行問題的機場為科羅拉多州 的亞斯本 (Aspen) 機場，平均有42%班機起飛延誤15分鐘以上，11%航班被取消。

雖然機票價格飛漲，但年底假期的出遊情形可能會恢復至疫情前的正常水準。專家表示，計畫在未來幾周出行的旅客，在前往機場時需更有耐心；要記住，航空公司的工作人員都願盡最大努力將每位旅客送達目的地。

根據「今日美國」的報導，以下是2015-2020年、在12月15日至1月7日年底假期間航班最常被取消的前10座機場為：

1. 科羅拉多州亞斯本(Aspen)：Aspen Pitkin County Sardy Field。

2. 南卡羅來納州查爾斯頓 (Charleston)：Charleston AFB 國際機場。

3. 維吉尼亞州諾福克(Norfolk)：Norfolk 國際機場。

4. 喬治亞州薩凡納 (Savannah)：Savannah/Hilton Head 國際機場。

5. 北卡羅來納州格林斯伯勒/高點 (Greensboro/High Point)：Piedmont Triad 國際機場。

6. 伊利諾州芝加哥 (Chicago)：Chicago Midway 國際機場。

7. 新澤西州紐華克 (Newark)：Newark Liberty 國際機場。

8. 紐約州 紐約市 (New York)：LaGuardia 國際機場。

9. 羅德島州普洛敦維士 (Providence)：Rhode Island T.F. Green 國際機場。

10. 紐約州羅徹斯特 (Rochester)：Frederick Douglass Greater Rochester 國際機場。