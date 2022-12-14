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全美有6千多個州立公園 網友最愛這10個

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
全美各州總計有超過6000座州立公園，受到不少民眾喜愛。Virgina Department of Conservation and Recreation
全美各州總計有超過6000座州立公園，受到不少民眾喜愛。Virgina Department of Conservation and Recreation

全美各州總計有超過6000座州立公園，旅遊網站Travel Lens近日從中挑選出10座最美麗的州立公園。

Travel Lens彙整了Yelp和TripAdvisor兩個網站的消費者評論，以美麗 (beautiful)、讚嘆 (stunning)、令人屏息 (breathtaking) 為關鍵字，加上在IG的討論熱度、Google的搜尋數據，列出這10座「最美、最令人感到愉悅」的州立公園清單。

紐約州的尼加拉瀑布州立公園是在IG上最紅火的州立公園，共有350萬名網友分享它的照片。以下便是Travel Lens選出的全美前10大州立公園：

1. 豪豬山野生州立公園 (Porcupine Mountains Wilderness State Park) - 密西根州

對這座密西根最大的州立公園，民眾90%的留言都提到「美麗」這個字，讓豪豬山野生州立公園當之無愧地登上全美最美州立公園榜首。Travel Lens指出，在Google的搜尋排行榜上，這座州立公園在去年的熱度也增加，達到112%。

占地6萬英畝、鄰近蘇必略湖，豪豬山野生州立公園擁有35000英畝的原始森林、奔騰瀑布以及超過90英里的健行步道、露營地等。

2. 走私者峽谷州立公園 (Smugglers' Notch State Park) - 佛蒙特州：網友對走私者峽谷州立公園的留言，有76%都提到「美麗」這個字。.

3. 格雷森高地州立公園 (Grayson Highlands State Park) - 維吉尼亞州：網友對格雷森高地州立公園的留言，有65%都提到「美麗」這個字。

4. 霍金山州立國家公園 (Hocking Hills State Park) - 俄亥俄州：網友對霍金山州立國家公園的留言，有62%都提到「美麗」這個字。

5. 奇詭水道州立公園 (Deception Pass State Park) - 華盛頓州：網友對奇詭水道州立公園的留言，有61%都提到「美麗」這個字。

6. 布朗郡州立公園 (Brown County State Park) - 印地安那州：網友對布朗郡州立公園的留言，有57%都提到「美麗」這個字。

7. 弗蘭肯尼亞峽谷州立公園 (Franconia Notch State Park) - 新罕布夏州：網友對弗蘭肯尼亞峽谷州立公園的留言，有56%都提到「美麗」這個字。

8. 懷厄納帕納帕州立公園 (Waiʻānapanapa State Park) - 夏威夷州：網友對懷厄納帕納帕州立公園的留言，有55%都提到「美麗」這個字。

9. 埃爾多拉多峽谷州立公園 (Eldorado Canyon State Park) - 科羅拉多州：網友對埃爾多拉多峽谷州立公園的留言，有55%都提到「美麗」這個字。.  

10. 巴克斯特州立公園 (Baxter State Park) - 緬因州：網友對巴克斯特州立公園的留言，有55%都提到「美麗」這個字。

州立公園 夏威夷州 維吉尼亞州

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