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全新東方快車 六星級總統套房搶先看

編譯俞仲慈 / 即時報導
東方快車 (Orient Express) 以舒適及豪華的服務享負盛名，也是全球名流、富豪的地位象徵。Accor提供
東方快車 (Orient Express) 以舒適及豪華的服務享負盛名，也是全球名流、富豪的地位象徵。Accor提供

自1883年起營運的歐洲長程列車，也就是東方快車 (Orient Express) 以舒適及豪華的服務享負盛名，也是全球名流、富豪的地位象徵。儘管歷經百年風華，列車行駛路線多次改變，但全球知名的雅高酒店集團(Accor)在波蘭採購 17 節東方列車二手車廂，並委託法國室內設計師 Maxime d'Angeac重新打造東方快車昔日輝煌。除了稍早公佈的酒吧、餐廳、套房和走廊的設計，並利用第18屆邁阿密設計博覽會，以VR裝置展示全新東方快車總統套房的室內設計，讓旅遊愛好者搶先體驗前所未有的奢華傳奇。

總統套房不但是未來東方快車的終極之作，更是兼顧奢華與舒適的巔峰之作。Accor提...
總統套房不但是未來東方快車的終極之作，更是兼顧奢華與舒適的巔峰之作。Accor提供

設計師d'Angeac向媒體表示：「總統套房不但是未來東方快車的終極之作，更是兼顧奢華與舒適的巔峰之作，一趟拓展視野的私人列車之旅，即便是最挑剔的旅行家，也能體驗其中精緻完美超越時光的演出。」

東方快車總統套房亮點之一為豪華天鵝絨裝飾的訂製家具。Accor提供
東方快車總統套房亮點之一為豪華天鵝絨裝飾的訂製家具。Accor提供

面積 592 平方英呎的總統套房包含一個專用入口、一間帶浴室的臥室、一間起居室、以及一輛輔助臥舖車廂和一間辦公室。至於設計創意則受到裝飾藝術先驅 Jacques-Émie Ruhlmann 和 Armand-Albert Rateau 的啟發，具體的亮點包括豪華天鵝絨裝飾的訂製家具、法國頂級家飾Lalique 製造的面板以及瓦斯壁爐， 另外還有許多經過精心修復的原始特色，例如出自名家之手的鑲嵌工藝、實心桃花心木以及歷史圖騰。

即便是最挑剔的旅行家，也能體驗東方列車精緻完美超越時光的演出。Accor提供
即便是最挑剔的旅行家，也能體驗東方列車精緻完美超越時光的演出。Accor提供

設計師d'Angeac強調:「重新打造東方快車這個傳奇並非易事，是技術的一大挑戰。從計畫著手之初，我們企圖創造一種超越時間與趨勢的新體驗、一種平衡過去和現在的裝飾手法，以及對每個細節的深思熟慮，由最優秀的法國工匠手工打造，歷經一番縝密的心血付出，才達到我們的理想。」

業者表示這列全新奢華版東方快車，預計 2025 年正式營運。

全新奢華版東方快車，預計 2025 年正式營運。Accor提供
全新奢華版東方快車，預計 2025 年正式營運。Accor提供

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