神遊遠方：路透年度風景照片精選

許多人在旅遊時都喜歡拍照，一來可磨練個人攝影技巧，二來可留下旅遊時的珍貴回憶。而有時候一張美麗的風景照片，會讓人在心嚮往之下，或許便開展為一段旅程。歲末之際，通訊媒體路透 (Ruter) 精選出2022年20張風景照片，現在就讓我們一起細細品味，或許可作為來年旅遊計畫參考。

1 舞動的精靈

秋夜星空中的北極光，像跳舞精靈般閃動。拍攝時間9月8日，地點為鄰近瑞典 阿比斯庫 (Abisko) 國家公園的芬蘭拉普蘭 (Lapland) 區。

2 超級月亮

人們聚集在海神廟 (Temple of Poseidon) 遺址觀賞超級月亮Flower Moon。拍攝時間5月15日，地點為雅典附近的蘇尼恩角 (Cape Sounion)。

3 秋日楓橋

在漫天楓紅中，幾個人正行經高懸於河上的一座橋。拍攝時間10月26日，地點為蘇格蘭Pitlochry附近的蓋瑞河 (River Garry)。

4 藍鈴花盛開

四月中旬，野生藍鈴花在樹林間怒放，將Hallerbos鋪上一層藍地毯，這裡也有「藍森林」(Blue Forest) 的美稱。拍攝時間4月19日，地點為鄰近比利時布魯塞爾的Halle。

5 光電交響曲

一場熱浪來襲後的暴雨中，閃電和雷聲在鹽山海灘的黑石跳水台上空閃過。拍攝時間：8月14日，地點為愛爾蘭戈爾韋 (Galway)。

6 湖光掠影

鳥群在圖茲科爾湖 (Lake Tuzkol)上空飛翔。拍攝時間：8月13日，地點為哈薩克 阿拉木圖(Almaty)地區。

7 狐狸入花叢

一隻狐狸坐在倫敦塔盛開的花叢裝置中，該地點當時正慶祝英國女王 伊莉莎白女王在位70年的白金禧年。拍攝時間：7月4日，地點為英國倫敦。

8 山谷寧靜海

從山頂俯瞰心形的特爾諾瓦茨科湖。拍攝時間：7月2日，地點為波赫 (波斯尼亞和黑塞哥維那簡稱) 與黑山邊界。

9 古城日落

人們登上夫羅勒 (Vlora) 市的高處欣賞日落。拍攝時間：5月4日，地點為阿爾巴尼亞夫羅勒省。

10 迷濛晨光

晨曦微露之時，一隻母鹿帶著小鹿穿過馬路，背景為倫敦的天際線。拍攝時間：8月8日，地點為倫敦里士滿公園 (Richmond Park)。

11 生態奇觀

鰹鳥 (也稱塘鵝) 在加聖瑪麗角生態保護區築巢。拍攝時間：7月25日，地點為加拿大紐芬蘭 (Newfoundland)。

12 暗夜螢光

一群螢火蟲在夜晚的森林中飛舞，像成千上萬個閃爍的小燈籠 (長時間曝光拍攝的照片)。拍攝時間：6月4日，地點為泰國巴真武里省 (Prachin Buri province)。

13 河上泛舟

兩艘獨木舟划過平靜的薩德伯里河 (Sudbury River) 河面 (無人機拍攝的照片)。拍攝時間：3月18日，地點為麻薩諸塞州林肯市。

14 驚濤拍岸

名為佛蘭克林的風暴來襲，海邊一處燈塔正遭驚濤駭浪衝擊。拍攝時間：2月21日，地點為法國布洛涅 (Boulogne-sur-Mer)。

15 雪埋國會山莊

經歷一場暴風雪後的國會大廈，只剩屋頂露出積雪外。拍攝時間：1月5日，地點為華盛頓DC。

16 寂寞星空下

伊犁河 (Ili River) 畔一輛廢棄汽車上方的星星。拍攝時間：2月5日，地點為哈薩克阿拉木圖 (Almaty) 地區。

17 山頂巨壩

高285公尺的迪克森斯大壩 (Grande Dixence dam)，可容納4億立方公尺水，匯聚周圍35座冰川，可為40萬戶家庭提供一年的電力。拍攝時間：10月4日，地點為瑞士赫里門斯 (Heremence)。

18 霧中果園

一名男子在霧中從樹上採摘柳丁。拍攝時間：1月10日，地點為巴基斯坦柏夏瓦 (Peshawar)。

19 春日花毯

春天早晨，盛開的水仙花將山坡上一處草地撒上「糖霜」。拍攝時間：5月20日，地點為瑞士蒙特勒 (Montreux) 附近的格里昂 (Glion)。

20 極光騰躍

胡薩維克 (Husavik) 的冬季，很容易在天空中看到騰躍舞動的極光。拍攝時間：2月13日，地點為冰島。