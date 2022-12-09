年底全家外出旅遊 這些方便配備不可少

年底過節，許多人要外出旅遊，不論搭機、駕車，有些基本配備不可或缺。Getty Images

年底過節，許多人要外出旅遊，不論搭機、駕車，有些基本配備不可或缺，準備妥當一路上高枕無憂。買了機票、訂好旅館後，接著要為旅途張羅必備用品。

第一項重要用品是立體打包袋(packing cubes)，可將物品分門別類裝在不同立體方形袋內，再放入行李箱，行李箱將井然有條。亞馬遜 網站售價21美元。

第二項是飛行用枕頭。多數是U字型，搭機時圍放在頸子上，睡著了不會東倒西歪、扭傷頸子，易於攜帶。亞馬遜網站售價50美元。

第三項是小巧護手霜。Kiehl's品牌的迷你強化護手霜 Mini Ultimate Strength Hand Salve體積符合聯邦運輸安全管理局(TSA)的登機用品體積規定，時時塗抹可避免登機途中皮膚過於乾燥。Sephora網站售價16美元。

第四項是準備便當盒幫小孩裝一些零嘴。 Bengo便餐盒帶上車或登機都很方便，把零嘴裝在裡面一目瞭然，可隨時打開取用，這款餐盒不含化學成份双酚A( BPA-free)又堅固。亞馬遜網站售價28美元。

第五項是手持式充電器，確保手機一路上不斷電。Miady 充電器(兩個裝)有 USB-C 和兩個 USB 介面，單一充電器重不到 12 盎司，高 6 吋，最多可為手機充電 3 次，輕按側面按鈕可顯示充電量，四個 LED 燈表示電池電量充足。一個燈表示電量25%。亞馬遜網站售價28美元。

第六項是旅行包乾洗髮精。Living Proof Perfect公司的乾洗髮精 Day Dry Shampoo值得推薦，除了外出旅遊可用，到健身房也派得上用場。Sephora網站售價16美元。

第七項是喀什米爾大披巾。折疊起來不佔空間，打開披在身上有很好的保暖效果，J Crew一款產品有八色選擇，可參考，售價44.55美元。

第八項是舒適長褲， Athleta品牌舒適長褲可以盛裝搭配，一舉兩得。Atheleta網站售價129美元。

第九項是高品質口罩 。戴上KN95保護加倍，Evolvetogether 提供深受名人喜愛的扁平外形和兒童尺碼口罩，有多種顏色，單價14.95美元起；3M 顆粒物呼吸器 N95 已獲得美國國家職業安全衛生研究所(NIOSH) 批准，在亞馬遜網站3M Aura 9205+ N95售價9.99 美元。

第十項是汽車 幼兒座椅推車。可將汽車寶寶座椅變成嬰兒車，不用時可折疊存放在頭頂儲物櫃。Britax Car Seat Roller Cart可參考。亞馬遜網站售價100美元。