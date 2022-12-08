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洛杉磯周邊4處滑雪場 沉浸白色世界

記者劉子為／洛杉磯即時報導
Mountain High是最接近洛杉磯的滑雪場之一。取自Mountain High Resort網站
Mountain High是最接近洛杉磯的滑雪場之一。取自Mountain High Resort網站

時令進入12月冬季，隨著降溫和部分山區降雪，南加州也迎來了滑雪季。眾多雪場有那些距離洛杉磯比較近？各個雪場有何特色？不會滑雪或不喜歡滑雪能去嗎？以下為四個距離洛杉磯車程三小時內的滑雪場，以及每個地點有哪些玩法。

1.

Mountain High

。位於萊特伍德 （Wrightwood），是最接近洛杉磯的滑雪場之一，它包括了三個度假區。西區有較複雜的地形，適合有基礎的滑雪愛好者；北區地形簡易，適合親子出行和初學者，不會或不敢滑雪的遊客可以嘗試滑雪胎（snow tubing），也能體驗滑雪的快感；東區雪況最佳，有最長的雪道，沿途的風景也十分美麗。

Snow Valley山坡較為平緩，適合初學者。取自Snow Valley Mo...
Snow Valley山坡較為平緩，適合初學者。取自Snow Valley Mountain Resort網站

2.

Snow Valley

。位於Running Springs，遊客數量會比熱門雪場較少。該山坡因為較平緩，適合初學者，包括五歲以下的兒童及長者。Snow Valley還有爬山路線，不喜滑雪的遊客也可以收穫快樂。

Mt. Baldy度假村除了滑雪外，還提供多種玩雪活動和觀光纜車。取自Mt. B...
Mt. Baldy度假村除了滑雪外，還提供多種玩雪活動和觀光纜車。取自Mt. Baldy Resort網站

3.

Mt. Baldy度假村

。位於洛縣的最高峰禿頭山（Mount Baldy），景色優美。該雪場有40%的高級雪道，適合愛挑戰和冒險的滑雪高手。該度假村除了滑雪外，還提供多種玩雪活動和觀光纜車。可搭乘纜車到位於山頂的一餐廳，曬太陽，品美食，覽美景。

Snow Summit並提供26條難易度不同的雪道，無論是新手還是高手都可以在這...
Snow Summit並提供26條難易度不同的雪道，無論是新手還是高手都可以在這找到適合自己的路線。取自Snow Summit Ski Resort網站

4.

Snow Summit

。位於大熊湖（Big Bear Lake），有14架纜車送滑雪者到山頂，並提供26條難易度不同的雪道，無論是新手還是高手都可以在這找到適合自己的路線。同時，Snow Summit還是個綜合性的冬季度假村，提供多樣的購物、娛樂等選擇。

洛杉磯附近四個滑雪場相關資訊。記者劉子為 / 製表
洛杉磯附近四個滑雪場相關資訊。記者劉子為 / 製表

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