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遊北卡三角地區 體驗節日各種燈光秀活動

記者王明心／北卡羅來納州即時報導
凱瑞的中國燈節在Koka Booth戶外劇場舉行。記者王明心／攝影
凱瑞的中國燈節在Koka Booth戶外劇場舉行。記者王明心／攝影

歡樂歲末來臨，新聞與觀察家彙集北卡三角地區一系列適合闔家參與的12月活動，並提醒民眾在出發前，查看網站或致電確認營業時間、票價和售票情況。

．燈光之夜(Nights of Lights)：電視台WRAL在洛麗Dorothea Dix公園舉辦占地1.3哩的得來速(drive-thru)佳節燈光秀。活動網址：etix.com/ticket/o/6585

．魔法之光(Magic of Lights)：洛麗Coastal Credit Union公園提供長達1哩的得來速燈光展和數位動畫。活動網址：shorturl.at/kwJKO

．中國燈節：在凱瑞的Koka Booth戶外劇場舉行，展出到1月8日。遊客可步行或使用輪椅參觀。活動網址：boothamphitheatre.com

Hill Ridge農場燈節，提供1哩多的得來速佳節展示。取自Hill Ridg...
Hill Ridge農場燈節，提供1哩多的得來速佳節展示。取自Hill Ridge Farms網站

．Hill Ridge農場燈節：提供1哩多的得來速佳節展示。活動網址：hillridgefarms.com/festival.php

．Neuse燈光秀：位於Clayton的Boyette農場提供1哩的馬車之旅，觀賞節日彩燈和展品，並與聖誕老人合影。活動網址：lightsontheneuse.com

．農場聖誕節：位於Fuquay-Varina的Naylor農場提供馬車穿越聖誕村，有演員現場燈光秀也可與聖誕老人合影。活動網址：naylorfamilyfarm.com

．Pullen公園佳節快車：很受歡迎，火車票預計很快售罄。活動網址：shorturl.at/dpq67

．公園劇院聖誕頌歌(Theatre in the Park's Christmas Carol)：9至11日在洛麗杜克能源表演藝術中心演出： Ticketmaster.com。14至18日在杜倫(Durham)的DPAC。活動網址：www.dpacnc.com或撥打：(919)680-2787。

．Oakwood歷史燭光遊：Oakwood社區內19世紀末到20世紀中的房屋佳節裝飾，於10和11日下午1至7時開放，有講解員介紹。活動網址：historicoakwood.org

．州長官邸佳節遊：8至10日下午6至8時充滿佳節布置的大廳免費開放。活動網址：ncdcr.gov，地點：200 N. Blount Street, Raleigh。

．北卡交響樂團：9和10日表演假日流行樂(Holiday Pops)。活動網址：ncsymphony.org

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