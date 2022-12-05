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年底假期入住聖誕主題旅館 室內滑雪場玩個夠

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
在室內滑雪場玩滑雪盆，保證可以拍下不少歡樂照片。取自臉書@Gaylord National Resort & Convention Center
在室內滑雪場玩滑雪盆，保證可以拍下不少歡樂照片。取自臉書@Gaylord National Resort & Convention Center

準備迎接即將到來的聖誕和新年假期了嗎？想體驗冬天玩雪的樂趣，但又不想待在冷颼颼的戶外，馬里蘭州這家以聖誕為主題的旅館不妨列入考慮。這裡的室內滑雪場，可以讓全家大小開心玩滑雪盆、冰上碰碰車、滑冰和其他遊樂設施，心動就早點行動吧！

Gaylord度假旅館位於馬里蘭州的國家海港區，附近匯集眾多會議中心、餐廳、酒吧...
Gaylord度假旅館位於馬里蘭州的國家海港區，附近匯集眾多會議中心、餐廳、酒吧、暢貨中心。取自臉書@Gaylord National Resort & Convention Center

度假旅館Gaylord National Resort and Convention Center位於馬里蘭州的國家海港區 (National Harbor) ，附近匯集眾多會議中心、餐廳、酒吧、暢貨中心、賭場與有現場音樂表演的 MGM 國家海港飯店，並坐擁橫跨波多馬克河、可飽覽美景的伍德羅威爾遜橋 (Woodrow Wilson Bridge)，沿岸有彩繪鮮豔的旋轉木馬、雕塑以及矗立著摩天輪的碼頭。

每到年底假期間，Gaylord度假旅館便變身為冬日夢幻世界，燈光秀是不能錯過的重頭戲，一株株漂浮在會議中心耶誕樹，既美麗又浪漫；此外，一年一度的冰屋展也在此時登場，今年的主題是「聖誕故事」。

冰上碰碰車更刺激，可以讓一家大小玩個過癮。取自臉書@Gaylord Nation...
冰上碰碰車更刺激，可以讓一家大小玩個過癮。取自臉書@Gaylord National Resort & Convention Center

看燈光秀、觀賞冰屋之外，還有更有趣的探險活動等著你。在室內滑雪場玩滑雪盆，保證可以拍下不少歡樂照片，冰上碰碰車就更刺激了，如果還不過癮，還可以全家一起玩滑冰，或許可以遇見聖誕老公公、老太太。

Gaylord度假旅館的「夢幻聖誕」套房。取自臉書@Gaylord Nation...
Gaylord度假旅館的「夢幻聖誕」套房。取自臉書@Gaylord National Resort & Convention Center

白天經歷了各式各樣的活動後，想要好好休息一晚，甚至是慰勞自己或家人的話，可以預訂Gaylord度假旅館的「夢幻聖誕」套房，可以瀏覽到布置得美輪美奐的中庭，以及享受充滿聖誕氣息的客房。

除了度假旅館內的活動之外，別忘了附近還有不少值得一看的景點，像是巨大的聖誕樹、摩天輪等，讓這個冬天過得熱鬧又繽紛。Gaylord National Resort & Convention Center地址：201 Waterfront St, National Harbor, MD 20745。

Gaylord度假旅館便變身為冬日夢幻世界，燈光秀是不能錯過的重頭戲。取自臉書@...
Gaylord度假旅館便變身為冬日夢幻世界，燈光秀是不能錯過的重頭戲。取自臉書@Gaylord National Resort & Convention Center

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