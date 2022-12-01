洛杉磯也有韓國城 「第二首爾」用美食撫慰移民鄉愁

1980年，在南韓移民李希篤(Hi Duk Lee，音譯)的努力下，洛杉磯 郡正式承認「韓國城」(Koeratown)，他將此地打造成「第二首爾」，如今此地更是已發展成韓國以外最多韓裔人口的地方；就跟在溫哥華講廣東話能通一樣，在洛杉磯的韓國城「한국어만 할 수 있으면 괜찮아요」(就算只會韓文也沒關係)。

洛杉磯韓國城最有名的餐廳不外乎是李希篤在1970年代開的「VIP Palace」，以韓式傳統建築設計而成；雖然VIP Palace早已歇業數十年，但建築物本身仍在洛杉磯屹立不倒，現在VIP Palace舊址早已成為一間墨西哥餐廳Guelaguetza；老闆羅佩茲(Bricia Lopez)說：「在韓式建築裡供應墨西哥料理這樣的多元性，體現了洛杉磯多元多樣的文化背景，沒有哪裡比洛杉磯的韓國城更具有洛杉磯特色。」

南韓移民李希篤(Hi Duk Lee)的努力下，洛杉磯郡正式承認「韓國城」(Koeratown)。擷自YouTube影片@Discover Los Angeles

韓國城內另一個非常具有韓式風味的則是「堂城寺餐館」(Dan Sung Sa，당성사)，建築設計靈感是來自韓國街邊常見的「布帳馬車」(포장마차)，內部則是傳統的韓國餐廳風格，從吧檯到開放式廚房及陳列在牆上的燒酒，在在都讓人彷彿置身於首爾；堂城寺在疫情以前生意非常火爆，一天都沒休過。

牛津大道上的黃屋咖啡 廳(Yellow House Café)則是一間非常具有韓式風味的咖啡館，這裡原來是殖民地時代的老建築了，但在都市更新時只是被改造沒有被拆除，還保留著一個很大的後院露臺；除了西方人習慣喝的咖啡外，也有多樣的韓國菜、紅豆冰、鬆餅甚至義大利 麵可供選擇，事實上，提供「義大利麵」這種西方料理正是韓式咖啡廳的特色，有韓裔的顧客直呼黃屋咖啡廳給他們一種甜蜜的感覺，感受到來自母國的精神。

洛杉磯最迷人的風景，就是他的兼容並蓄，除了白人、亞裔外，拉丁裔及非裔的人口也不少，正是這種多元文化雜揉，才使人們能在洛杉磯就體會到全球不同各地的文化。