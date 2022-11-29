我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「媽的多重宇宙」關繼威最佳配角首奪獎 奧斯卡希望濃

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

這座美麗義大利小鎮 給3萬歐元請你搬來住

編譯柯立偉／即時報導
義大利小鎮普利西斯最近開出一個令人難以婉拒的房屋交易價格：給你3萬歐元，請你搬來住。Getty Images
義大利小鎮普利西斯最近開出一個令人難以婉拒的房屋交易價格：給你3萬歐元，請你搬來住。Getty Images

有線電視新聞網(CNN)報導，義大利小鎮普利西斯(Presicce)最近開出一個令人難以婉拒的房屋交易價格：給你3萬歐元(約3萬美金)，求你搬進來；市政府表示，正有很多被原屋主拋棄的不動產要交易，售價大約2萬5000元，換句話說，如果你確定要買，等於普利西斯市政府白給你5000元。

普利西斯位於義大利靴型國土的「腳後跟」，當地有著名的「聖瑪利亞白沙灘」(Santa Maria di Leuca)，確實是好山好水的居住地點；普利西斯市政府說，由於這地方的新生兒每年都在減少，很希望能為這個小鎮注入新的活水。

普利西斯位於義大利靴型國土的「腳後跟」，當地有著名的「聖瑪利亞白沙灘」，是好山好...
普利西斯位於義大利靴型國土的「腳後跟」，當地有著名的「聖瑪利亞白沙灘」，是好山好水的居住地點。Getty Images

當地議員帕勒薩(Alfredo Palese)說：「在這座富有歷史意義的城市中有許多空房，我們很希望能看到新來的居民再次帶動這裡的活力；但遺憾的是，我們卻只能眼睜睜地看著這個充滿歷史、美妙建築與藝術的老城區慢慢地空無一人。」

帕勒薩進一步指出，送3萬政策的具體執行細節仍在商議中，確定後就會在市府官方網站上公布；他說：「總資金分兩部分，一部分用於買房，一部份則用於給新屋主進行必要裝修；只要有愈來愈多人搬進來，我們將可以獲得中央撥付的更多公共資金，用這筆錢來提振普利西斯的經濟發展。」

普利西斯相當有歷史風情，建城最早可追溯至中世紀時代，當時在這裡清修的修士或修女們挖掘了很多地穴，作為海盜襲擊時的避難所及磨坊，一直到現在許多歷史性建築中都還保有地下室連通道；此後又由於盛產橄欖、美酒、奶酪及牛隻貿易，使普利西斯在文藝復興時期(Renaissance)獲得「綠金之城」的美譽。

到了現代，普利西斯每年都還會舉辦民間音樂、舞蹈、古董工藝品和食品為特色的節日；像炸魚就是此處名聞遐邇的佳餚；用蝦子、鱈魚和蔬菜填餡兒的「Pittule」煎餅以及用橄欖、刺山柑、車厘茄製作的「Alla Pizzaiola」也是一絕，不論有沒有要真的搬去普利西斯，若有機會到此一遊，這些都是必嚐的美食

It's never too early for New Year's travel deals! That's why you can save up to $30 on our fees with Promo Code NEWYEAR30!

Round Trip Flights Under $150 !! Save up to $20◊ off our Fees on Flights. Book Now !!

Cheap Hotel Deals! Save up to $10◊ off our Fees on Hotels with Code HOTEL10. BOOK NOW!

Rent Cars US

義大利 美食 蔬菜

上一則

加拿大人氣背包品牌Herschel 紐約開旗艦店

下一則

這座美麗義大利小鎮 給3萬歐元請你搬來住

延伸閱讀

前英相強生：德國曾盼烏克蘭遭入侵後迅速垮台

前英相強生：德國曾盼烏克蘭遭入侵後迅速垮台

熱門新聞

速食餐飲業者過去一年逐步調高商品售價，令消費者無法接受。取自pexels

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

2022-11-28 10:28
為了安全，也為了省錢，住宅維修有7大錯誤最好避免。取自pexels

住宅日常維護7件事 若不注意恐破財或釀災

2022-11-27 16:33
好市多推出了預先煮好的火雞大餐，消費者買回家只需放進烤箱加入即可端上桌。取自Shutterstock

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

2022-11-23 10:06
每年最重磅的購物日—黑色星期五即將在本周登場。Shutterstock

黑五購物 好市多、沃爾瑪、目標、百思買等優惠看這裡

2022-11-22 10:31
由於燃料成本飆升、氣溫可能較低，近半數家庭暖氣帳單恐較去年同期暴增28％。Getty Images

今冬暖氣帳單恐增3成 掌握省錢7訣竅

2022-11-22 10:26
紅藍卡開放登記期(open enrollment)將於12月7日截止，避免犯下最常出現的五大錯誤。Getty Images

紅藍卡開放登記12/7截止 避免犯這5大常見錯誤

2022-11-25 10:24

超人氣

更多 >
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫
影后發長文呼應「白紙革命」：最可怕的是無形的牢籠

影后發長文呼應「白紙革命」：最可怕的是無形的牢籠