這座美麗義大利小鎮 給3萬歐元請你搬來住

義大利小鎮普利西斯最近開出一個令人難以婉拒的房屋交易價格：給你3萬歐元，請你搬來住。Getty Images

有線電視新聞網(CNN)報導，義大利 小鎮普利西斯(Presicce)最近開出一個令人難以婉拒的房屋交易價格：給你3萬歐元(約3萬美金)，求你搬進來；市政府表示，正有很多被原屋主拋棄的不動產要交易，售價大約2萬5000元，換句話說，如果你確定要買，等於普利西斯市政府白給你5000元。

普利西斯位於義大利靴型國土的「腳後跟」，當地有著名的「聖瑪利亞白沙灘」(Santa Maria di Leuca)，確實是好山好水的居住地點；普利西斯市政府說，由於這地方的新生兒每年都在減少，很希望能為這個小鎮注入新的活水。

普利西斯位於義大利靴型國土的「腳後跟」，當地有著名的「聖瑪利亞白沙灘」，是好山好水的居住地點。Getty Images

當地議員帕勒薩(Alfredo Palese)說：「在這座富有歷史意義的城市中有許多空房，我們很希望能看到新來的居民再次帶動這裡的活力；但遺憾的是，我們卻只能眼睜睜地看著這個充滿歷史、美妙建築與藝術的老城區慢慢地空無一人。」

帕勒薩進一步指出，送3萬政策的具體執行細節仍在商議中，確定後就會在市府官方網站上公布；他說：「總資金分兩部分，一部分用於買房，一部份則用於給新屋主進行必要裝修；只要有愈來愈多人搬進來，我們將可以獲得中央撥付的更多公共資金，用這筆錢來提振普利西斯的經濟發展。」

普利西斯相當有歷史風情，建城最早可追溯至中世紀時代，當時在這裡清修的修士或修女們挖掘了很多地穴，作為海盜襲擊時的避難所及磨坊，一直到現在許多歷史性建築中都還保有地下室連通道；此後又由於盛產橄欖、美酒、奶酪及牛隻貿易，使普利西斯在文藝復興時期(Renaissance)獲得「綠金之城」的美譽。

到了現代，普利西斯每年都還會舉辦民間音樂、舞蹈、古董工藝品和食品為特色的節日；像炸魚就是此處名聞遐邇的佳餚；用蝦子、鱈魚和蔬菜 填餡兒的「Pittule」煎餅以及用橄欖、刺山柑、車厘茄製作的「Alla Pizzaiola」也是一絕，不論有沒有要真的搬去普利西斯，若有機會到此一遊，這些都是必嚐的美食 。