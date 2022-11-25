黑五旅遊優惠 酒店、租車、機票、火車票通通有

黑色星期五折扣不僅限於百貨公司、量販店或各地消費電子零售商，就連美國鐵路和線上旅行社都有優惠活動。取自pexels

黑色星期五(Black Friday)折扣不僅限於百貨公司、量販店或各地消費電子零售商「百思買」(Best Buy)，就連美國鐵路和線上旅行社都有優惠活動，但必須事先訂購。

．美鐵(Amtrak)

美鐵的人車同行車票在11月29日前最低只要29元起，這班往返維吉尼亞州 洛頓市(Lorton)和佛州三福(Sanford)的列車票價平常要價幾百塊。

優惠票價適用的乘務段與時間各不相同，單人座位票價最低29元，單床臥舖229元，單間臥舖429元，雙人床位另有優惠。

．Hopper旅遊優惠

旅遊網站Hopper在感恩節後的周二祭出「周二旅遊折扣」(Travel Deal Tuesday)優惠活動，含折扣機票、酒店套房、包棟民宿和租車 優惠。

Hopper表示，「考量黑五 和網購星期一(Cyber Monday)的購物縮手，旅行社在旅行需求低迷之際提供促銷折扣，周二旅遊折扣通常會比黑五賣得更好約50%，且比網購星期一的業績多出30%。」

若要訂購優惠方案，Hopper的使用者必須預訂旅程，並開啟通知才能取得優惠；使用者如果推薦新朋友加入，則可在應用程式中獲得價值最高2000元的旅遊津貼。

在機票方面，參與周二旅遊折扣的航空公司包括愛爾蘭航空(Aer Lingus)、新加坡航空(Singapore Airlines)，以及阿提哈德航空(Etihad)。

．Booking.com黑五折扣

訂房網站Booking.com的黑五折扣提供全球將近900酒店和渡假村多達30%的折扣，優惠價格自11月17日起到12月1日適用，訂購後可在2023年12月31日前入住。

Booking.com早在感恩節開跑，提供多達25%的租車折扣，只要在12月1日前預訂，就能在明年享受租車優惠。