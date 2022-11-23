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冰島玻璃小屋 夢幻星空下與極光共眠

聯合新聞網 / 即時報導
在冰島全景玻璃小屋內與星空共眠，是旅客此生最浪漫的體驗之一。取自Panorama Glass Lodge網站
在冰島全景玻璃小屋內與星空共眠，是旅客此生最浪漫的體驗之一。取自Panorama Glass Lodge網站

11月是年終節慶前的倒數時刻，在一連串假期狂歡的歡愉笑聲之後，新的一年又即將來到，想要找個遺世獨立的地方，好好靜下心來計劃未來嗎？或僅僅是想要與心愛的伴侶共度一段難忘時光嗎？在冰島全景玻璃小屋Panorama Glass Lodge內與星空共眠，是每位旅客此生最浪漫的體驗之一。

位於冰島南部的Panorama Glass Lodge，距離首都雷克雅未克約一個半小時車程，由於位置偏遠，附近幾乎沒有其他居民，可獨享寬闊僻靜空間，以及四周圍得天獨厚的自然美景。儘管位於荒野之中，居住品質卻屬奢華等級，因此自開放以來一直深受歡迎，目前有四棟小屋，地點相距甚遠，讓每一位入住旅客保有隱私

如果運氣夠好，還可以在玻璃屋內欣賞夢幻的極光。取自Panorama Glass ...
如果運氣夠好，還可以在玻璃屋內欣賞夢幻的極光。取自Panorama Glass Lodge網站

由ÖÖD建築設計公司設立的ÖÖD House所打造的四座玻璃小屋就錯落在冰原之上，在這裡住宿，室外雖冷冽、屋內卻舒適溫暖。外型以斯堪地納維亞房屋建築為靈感，以木質元素展現溫暖厚實感，搭配鋼鐵與玻璃建材，全景玻璃設計讓小屋更顯獨一無二。在此可欣賞無光害的清澈天空，壯麗的海克拉火山、冰島高地和蜿蜒長河；如果運氣夠好，還可以躺在舒適床上欣賞夢幻的極光。

玻璃小屋就坐落在冰原之上，室外雖冷冽、屋內卻舒適溫暖。取自Panorama Gl...
玻璃小屋就坐落在冰原之上，室外雖冷冽、屋內卻舒適溫暖。取自Panorama Glass Lodge網站

上Panorama Glass Lodge網站訂房，會發現官方提供的南冰島四房型全都來自北歐神話天神之名：Freya、Alva、Odin、Thor，此外也可以透過命名同樣神聖的西冰島三房型Frigg、Heimdall、Njord來體驗首都雷克雅維克（Reykjavík）55公里外阿克拉內斯（Akranes）小鎮郊野風光。

引自附近天然泉水的浴池熱水。取自Panorama Glass Lodge網站
引自附近天然泉水的浴池熱水。取自Panorama Glass Lodge網站

在近七坪的玻璃房內（全房型只有Frigg提供最大的11坪空間），Panorama Glass Lodge提供給訪客雙人加大床位，讓你可以直接躺在床上透過正上方的玻璃仰望群星。套房內還提供設備齊全的廚房、浴室以及全天供應暖氣的電器設備，你可以在住宿過程享用導引自附近天然泉水的浴池熱水，店家亦為每間套房旅客擺設Soley Organics有機沐浴露和保養品，讓你在驚奇之旅中備受呵護。

Panorama Glass Lodge地址：冰島南部區海拉(Hella)鎮、阿克拉內斯鎮，網址為panoramaglasslodge.com。

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