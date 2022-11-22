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紐約長島海邊 主題式泡泡屋熱鬧繽紛

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
紐約長島最東邊的蒙托克海邊渡假村的泡泡屋，顛覆人們對冬天的想像。取自臉書@Montauk Resort & Seawater Spa
紐約長島最東邊的蒙托克海邊渡假村的泡泡屋，顛覆人們對冬天的想像。取自臉書@Montauk Resort & Seawater Spa

紐約州，冬天在傳統上或許被認為是淡季，但是今年不一樣了，由於一些好玩、有趣的活動接連登場，讓冬天也不再寂靜了。不論喜歡參加哪一種活動，紐約州各個小鎮都有一些戶外活動可以讓遊客充分嘗鮮，甚至有如置身北極，例如在長島最東邊的蒙托克 (Montauk) 海邊渡假村的泡泡屋，便會顛覆你對冬天的想像。

從市區驅車前往葛尼蒙托克渡假村 (Gurney's Montauk Resort & Seawater Spa)，和其他紐約州度假勝地大不相同，有如來到「天涯海角」。

度假村有107間面對大海的景觀套房，但今年冬天你會發現，許多紐約客因為這裡推出的主題式泡泡屋而在這裡待上一至兩晚。.

聖誕老人工作室的泡泡屋，裡面有聖誕樹、閃亮的裝飾和給聖誕老人的信箱。取自臉書@M...
聖誕老人工作室的泡泡屋，裡面有聖誕樹、閃亮的裝飾和給聖誕老人的信箱。取自臉書@Montauk Resort & Seawater Spa

通常從11月到3月，葛尼渡假村會在海邊的泡泡屋內舉辦一些快閃的嘉年華活動，幸運的話，可以預約到聖誕老人工作室的泡泡屋 (Santa's Workshop igloo)，裡面有聖誕樹、閃亮的裝飾和給聖誕老人的信箱。

透明材質、形狀有如冰屋的泡泡屋，裡面其實非常溫暖，旅客可以輕鬆喝杯與主題相關的飲料，或是蒙托克在地的精釀啤酒。而聖誕老人工作室的泡泡屋，絕不是葛尼渡假村唯一的主題，其他還有小木屋、北極光與占星術、滑雪後社交活動等主題式泡泡屋，每個都極具休閒風格、有各式活動和度假村提供的雞尾酒。

想要預約葛尼渡假村的海邊泡泡屋嗎？詳細資訊請見臉書Gurney's Montauk Resort粉絲頁，葛尼渡假村地址為290 Old Montauk Hwy, Montauk, NY 11954。

透明材質、形狀有如冰屋的泡泡屋，裡面其實非常溫暖。取自臉書@Montauk Re...
透明材質、形狀有如冰屋的泡泡屋，裡面其實非常溫暖。取自臉書@Montauk Resort & Seawater Spa

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