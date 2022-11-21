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旅行焦慮症？別怕，專家教你7招解決

記者張聲肇 / 即時報導
拼命趕路也會造成旅遊焦慮，不如給自己一點額外的時間或應付突發事故。取自pexels
拼命趕路也會造成旅遊焦慮，不如給自己一點額外的時間或應付突發事故。取自pexels

出門旅行是好事，但天氣、交通、班機延遲、行李掉了等等，都可能引發「旅行焦慮症」，這些卻是無法預先知道、也無人可以掌控的因素。別讓焦慮佔據你一路享受風光的心，心理學家教你7招，保證管用：

一、讓你感到愉快的東西，打包進去。史丹心理學佛教授瓦森（Nina Vasan）說，一本書、一部影片、播客節目，凡是讓你旅途充滿樂趣的小東西，就讓它陪伴你出遊。

二、設法轉移緊張，最好透過雙手動作，譬如，寫信或明信片、寫日記、畫畫、織毛線，讓你在候機時不但不那麼緊張、無聊，還有充實感。

三、三餐飲食妥善計畫。瓦森說，沒吃好也可能然讓人心情不佳，轉機時餓了，或菜單上沒你喜歡的，凡事預先計畫準沒錯，需要自己帶就預先包好，要外食，也要預先想好吃甚麼。

四、給自己一點額外時間。怕遲到拼命趕，當然造成焦慮，何不給自己一點額外的時間預防遲到，或應付突發事故？瓦森說，一點緩衝時間就可大幅減少緊張，即使「預算」太多，也可拿來和親友聯絡一下，或到機場、車站四處逛逛。

五、深呼吸，把心靜下來。這是隨時隨地可施展的好技巧。瓦森說，「深呼吸、專注、靜坐冥想，都妙不可言。他最喜歡橫膈膜呼吸法，可以減緩焦慮與壓力。這是較一般呼吸更深度的呼吸（吸氣時，肚子擴充；緩緩吐氣，腹部縮小），瓦森認為身體的動作，對釋放壓力很管用。」

六、稍微動動。前述呼吸算是內運動，僅肚皮「動作」，其他部位動，當然也有降低壓力的效用。她說，「這裡那裡動個五分鐘就很有效，例如，轉機時不搭電梯改走樓梯，或在大廳裡面快走幾圈，身體的移動可能改變一切。」

七、做好「備援」計畫。萬一返程飛機取消了，工作場所和家裡怎麼辦？事先擬妥緊急應變計畫，就可減少「危機時刻」的焦慮，因為你已經知道下一步該怎麼做了。

萬一這七個小撇步還不足以「解憂」呢？瓦森建議，找專業治療師。

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