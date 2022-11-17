2023年值得去的地方 旅遊網站最推英國的理由

多數人造訪英國的第一站是飛到倫敦這個國際化的大都市。Getty Images

作為一個擁有昔日榮光的國家，英國 經歷了喧囂的10年，曾經蘇格蘭的獨立運動是最敏感的話題，接著是脫歐，現在英國在70年之後有了新的國王，鈔票和郵票上將出現新的臉孔；這些事勢必牽動這個國家的神經，結果或許是振奮人心的。對於喜歡在老地方挖掘新事物的旅人來說，現在的英國正好是一個完美的組合：既熟悉又神秘。

多數人造訪英國的第一站是飛到倫敦這個國際化的大都市，八世紀時修道士、歷史學家St. Bede曾說，這個島上有五個國家，各有自己的方言：英語、古布立吞語 (Common Brittonic)、蘇格蘭蓋爾語 (Scottish Gaelic)、皮克特語 (Pictish) 和拉丁語。如今，你可以在倫敦地鐵 和餐廳聽到超過300種的語言，吃到各種異國美食 。這是個融匯著世界歷史的城市，博物館、畫廊、公共廣場陳列著有數千年歷史的藝術、建築以及掠奪自其他國家的藝術品。

旅遊網站Travel+Leisure推薦，倫敦的地鐵絕對是旅客必訪之處，在這裡可以看到英國最值得驕傲的發明：鐵路。從倫敦國王十字車站 (King’s Cross Station) 上車，清晨時刻整個城市壟罩在一片薄霧中，前往北邊的古城約克 (York)，車程不到2小時。羅馬人稱約克為Eboracum，維京人曾在這裡創建了一座城市約維克 (Jorvik)，這些不同文明的遺跡都在這個城市並存，且被保留了下來，呈現在美麗的中世紀教堂、鬼魂的傳說、以及四處可見的酒吧。

湖區因為出了桂冠詩人威廉華茲沃斯和作家碧雅翠絲波特而不朽。Getty Images

回到國王十字車站，火車將載你前往愛丁堡，這座城市建築在可俯瞰北海的綿延山丘上，純樸的自然景觀與宏偉的建築，結合得天衣無縫。老城內，可以發現鵝卵石的小巷、城堡、教堂或教會。新城區裡，有喬治王朝時期的林蔭大道、餐廳、咖啡館以及精緻的藝品店。每到8月，愛丁堡便化身為歐洲藝術之都，全球規模最大的愛丁堡國際藝術節吸引著來自世界各地的觀光客。

再往北，則是蘇格蘭的格蘭扁山脈 (Grampian Mountains)，盡管全世界不乏更高、更長、氣勢更磅礡的大山，但這座古老的山丘仍以獨特的景致令人回味。可以搭火車前往馬萊格 (Mallaig) 經過知名的格倫菲南高架橋 (Glenfinnan Viaduct)，探索赫布里底群島最大的斯凱島 (也稱天空島，Isle of Skye)。

沿著英國西部海岸往南，將會經過湖區 (Lake District)，這裡因為出了桂冠詩人威廉華茲沃斯 (William Wordsworth) 和作家碧雅翠絲波特 (Beatrix Potter) 而不朽。接著拜訪英格蘭西北邊的兩大對手城市曼徹斯特和利物浦，當所有人都知道利物浦的披頭四，足球迷也知道曼徹斯特擁有一支世界知名的球隊。和倫敦一樣，這兩地都已發展為面向世界、具有多元文化的城市。可走訪利物浦的阿爾伯特碼頭 (Albert Dock) 一窺大英帝國往日的輝煌，或是前往曼徹斯特的咖哩之路 (Curry Mile) 品嘗英國真正的「國民美食」。

利物浦足球迷在當地球隊與曼徹斯特隊競賽時觀戰。Getty Images

隔海相望的北愛爾蘭，正積極地拓展觀光業，貝爾發斯特 (Belfast) 已成為熱門的電影及電視劇拍攝地，電視影集「冰與火之歌：權力遊戲」 (Game of Thrones) 便有許多場景在此拍攝，遊客可以參觀攝影棚，坐在鐵王座 (Iron Throne) 上。

威爾斯有著令人印象深刻的諾曼式城堡 (Norman castles) 和優美的海灘，也是詩人與歌手的故鄉，例如詩人狄蘭湯瑪斯 (Dylan Thomas) 、歌手湯姆瓊斯 (Tom Jones)。或許你也可以前往英格蘭南部，SPA之城巴斯 (Bath) 會讓珍奧斯汀迷難以忘懷，牛津與劍橋所形塑的大學文化以及對知識的探求，影響了全世界。英格蘭最美小鎮群科茲窩 (Cotswolds)，以綿延起伏的丘陵與蜂蜜色房屋為「老英格蘭」招牌景點。

英國的旅遊行程，可以有各種不同的組合，可以地理位置做區分，走訪最美的景點，或是以文學為座標，探訪偉大作家的故居：例如倫敦的小說家狄更斯 (Charles Dickens)、蘇格蘭的詩人勞勃伯恩斯(Robert Burns) 、西部鄉間的「蝴蝶夢」作者達夫尼杜穆里埃 (Daphne Du Maurier) 以及無處不在的莎士比亞 (William Shakespeare)。

到英國旅遊，你會驚訝地發現這個面積不算大的國家，承載了如此多的自然、文化、歷史、藝術與文學等資源。