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2023年值得去的地方 旅遊網站最推英國的理由

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
多數人造訪英國的第一站是飛到倫敦這個國際化的大都市。Getty Images
多數人造訪英國的第一站是飛到倫敦這個國際化的大都市。Getty Images

作為一個擁有昔日榮光的國家，英國經歷了喧囂的10年，曾經蘇格蘭的獨立運動是最敏感的話題，接著是脫歐，現在英國在70年之後有了新的國王，鈔票和郵票上將出現新的臉孔；這些事勢必牽動這個國家的神經，結果或許是振奮人心的。對於喜歡在老地方挖掘新事物的旅人來說，現在的英國正好是一個完美的組合：既熟悉又神秘。

多數人造訪英國的第一站是飛到倫敦這個國際化的大都市，八世紀時修道士、歷史學家St. Bede曾說，這個島上有五個國家，各有自己的方言：英語、古布立吞語 (Common Brittonic)、蘇格蘭蓋爾語 (Scottish Gaelic)、皮克特語 (Pictish) 和拉丁語。如今，你可以在倫敦地鐵和餐廳聽到超過300種的語言，吃到各種異國美食。這是個融匯著世界歷史的城市，博物館、畫廊、公共廣場陳列著有數千年歷史的藝術、建築以及掠奪自其他國家的藝術品。

旅遊網站Travel+Leisure推薦，倫敦的地鐵絕對是旅客必訪之處，在這裡可以看到英國最值得驕傲的發明：鐵路。從倫敦國王十字車站 (King’s Cross Station) 上車，清晨時刻整個城市壟罩在一片薄霧中，前往北邊的古城約克 (York)，車程不到2小時。羅馬人稱約克為Eboracum，維京人曾在這裡創建了一座城市約維克 (Jorvik)，這些不同文明的遺跡都在這個城市並存，且被保留了下來，呈現在美麗的中世紀教堂、鬼魂的傳說、以及四處可見的酒吧。

湖區因為出了桂冠詩人威廉華茲沃斯和作家碧雅翠絲波特而不朽。Getty Image...
湖區因為出了桂冠詩人威廉華茲沃斯和作家碧雅翠絲波特而不朽。Getty Images

回到國王十字車站，火車將載你前往愛丁堡，這座城市建築在可俯瞰北海的綿延山丘上，純樸的自然景觀與宏偉的建築，結合得天衣無縫。老城內，可以發現鵝卵石的小巷、城堡、教堂或教會。新城區裡，有喬治王朝時期的林蔭大道、餐廳、咖啡館以及精緻的藝品店。每到8月，愛丁堡便化身為歐洲藝術之都，全球規模最大的愛丁堡國際藝術節吸引著來自世界各地的觀光客。

再往北，則是蘇格蘭的格蘭扁山脈 (Grampian Mountains)，盡管全世界不乏更高、更長、氣勢更磅礡的大山，但這座古老的山丘仍以獨特的景致令人回味。可以搭火車前往馬萊格 (Mallaig) 經過知名的格倫菲南高架橋 (Glenfinnan Viaduct)，探索赫布里底群島最大的斯凱島 (也稱天空島，Isle of Skye)。

沿著英國西部海岸往南，將會經過湖區 (Lake District)，這裡因為出了桂冠詩人威廉華茲沃斯 (William Wordsworth) 和作家碧雅翠絲波特 (Beatrix Potter) 而不朽。接著拜訪英格蘭西北邊的兩大對手城市曼徹斯特和利物浦，當所有人都知道利物浦的披頭四，足球迷也知道曼徹斯特擁有一支世界知名的球隊。和倫敦一樣，這兩地都已發展為面向世界、具有多元文化的城市。可走訪利物浦的阿爾伯特碼頭 (Albert Dock) 一窺大英帝國往日的輝煌，或是前往曼徹斯特的咖哩之路 (Curry Mile) 品嘗英國真正的「國民美食」。

利物浦足球迷在當地球隊與曼徹斯特隊競賽時觀戰。Getty Images
利物浦足球迷在當地球隊與曼徹斯特隊競賽時觀戰。Getty Images

隔海相望的北愛爾蘭，正積極地拓展觀光業，貝爾發斯特 (Belfast) 已成為熱門的電影及電視劇拍攝地，電視影集「冰與火之歌：權力遊戲」 (Game of Thrones) 便有許多場景在此拍攝，遊客可以參觀攝影棚，坐在鐵王座 (Iron Throne) 上。

威爾斯有著令人印象深刻的諾曼式城堡 (Norman castles) 和優美的海灘，也是詩人與歌手的故鄉，例如詩人狄蘭湯瑪斯 (Dylan Thomas) 、歌手湯姆瓊斯 (Tom Jones)。或許你也可以前往英格蘭南部，SPA之城巴斯 (Bath) 會讓珍奧斯汀迷難以忘懷，牛津與劍橋所形塑的大學文化以及對知識的探求，影響了全世界。英格蘭最美小鎮群科茲窩 (Cotswolds)，以綿延起伏的丘陵與蜂蜜色房屋為「老英格蘭」招牌景點。

英國的旅遊行程，可以有各種不同的組合，可以地理位置做區分，走訪最美的景點，或是以文學為座標，探訪偉大作家的故居：例如倫敦的小說家狄更斯 (Charles Dickens)、蘇格蘭的詩人勞勃伯恩斯(Robert Burns) 、西部鄉間的「蝴蝶夢」作者達夫尼杜穆里埃 (Daphne Du Maurier) 以及無處不在的莎士比亞 (William Shakespeare)。

到英國旅遊，你會驚訝地發現這個面積不算大的國家，承載了如此多的自然、文化、歷史、藝術與文學等資源。

英國 地鐵 美食

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