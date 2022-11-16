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旅遊業復甦在即 聯合航空提高酬賓里程晉級門檻

編譯柯立偉／即時報導
聯合航空酬賓里程制度「前程萬里」將出現重大變革，如自明年開始累計旅程須達5000點或4000點加上12次飛行才能晉升銀卡，而銀卡晉升金卡、白金卡、貴賓卡的規定也有所變動。取自pexels
聯合航空酬賓里程制度「前程萬里」將出現重大變革，如自明年開始累計旅程須達5000點或4000點加上12次飛行才能晉升銀卡，而銀卡晉升金卡、白金卡、貴賓卡的規定也有所變動。取自pexels

Travel + Leisure報導，聯合航空酬賓里程制度「前程萬里」(Mileage Plus)將出現重大變革，如自明年開始累計旅程須達5000點或4000點加上12次飛行才能晉升銀卡，而銀卡晉升金卡、白金卡、貴賓卡的規定也有所變動；聯合航空表示，為幫助現有會員更快達到升級標準，將依會員等級放送哩程點數。

聯合航空說：「過去兩年中，為反映無法確定何時能旅行的現實，本公司調整了『前程萬里計畫』的哩程要求；現在旅遊業恢復在即，因此我們恢復了過去的會員哩程數晉升標準，同時我們也為酬賓哩程增加了新的規定，讓您能更輕鬆地累計哩程。」

聯合航空指出，依照現行會員哩程晉升標準，旅客須累計3500點或3000點加上八次飛行才能晉升銀卡、7000點或6000點加上16次飛行晉升金卡、1萬點或9000點加上24次飛行晉升白金卡、1萬5000點或1萬3500點加上36次飛行晉升貴賓卡。

但明年新制上路後，需5000點或4000點加上12次飛行才能晉升銀卡、1萬點或8000點加上24次飛行晉升金卡、1萬5000點或1萬2000點加上36次飛行晉升白金卡、2萬4000點或1萬8000點加上54次飛行晉升貴賓卡；為協助現有旅客更易達到晉升標準，聯航表示將針對所有銀卡旅客自動致贈500點、金卡旅客致贈1000點、白金卡旅客致贈1500點、貴賓卡旅客致贈2500點。

聯合航空前程萬里酬賓計畫部門副主管邦達(Luc Bondar)說：「就跟會員們賺取哩程數一樣，聯合航空也正在用更靈活的哩程酬賓制度，希望贏得旅客們的忠誠度；不論您是飛行常客，或是每年只飛幾次長途飛行的旅客，2023年開始實施的新制度都將讓您賺取哩程的潛力最大化。」

除了聯合航空以外，達美航空也提高了會員晉升的標準，並為高級會員增加了更多會員專屬服務。

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