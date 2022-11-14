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追隨偵探小說家阿嘉莎‧克莉絲蒂 踏上豪華環球之旅

編譯陳韻涵／即時報導
旅遊業者復刻了偵探小說家阿嘉莎‧克莉絲蒂當年的豪華環球之旅。取自Black Tomato網站
旅遊業者復刻了偵探小說家阿嘉莎‧克莉絲蒂當年的豪華環球之旅。取自Black Tomato網站

英國偵探小說家阿嘉莎‧克莉絲蒂(Agatha Christie)1922年的豪華奢侈環球旅行，如今消費者也能親身體驗。

為迎接克莉絲蒂奢華環球之旅百年紀念，豪華行程旅行社「黑番茄」(Black Tomato)推出一系列復刻克莉絲蒂當年路線的旅遊方案，共分為三個「章節」，橫跨非洲、澳洲、紐西蘭和北美，每趟旅程介於11天10夜到16天15夜不等，可以個別報名，或參與40天的完整環球旅程。

推理天后克莉絲蒂的第一本小說「史岱爾莊謀殺案」(The Mysterious Affair at Styles)1920年出版，1922年1月，31歲的克莉絲蒂與先生亞契(Archie)把兩歲的女兒留在英格蘭，夫妻便啟程體驗10個月的環球之旅，不僅在夏威夷衝浪、到非洲尚比西河(Zambezi River)搭乘遊船，並赴澳洲維多利亞省(Victoria)的丹頓農山脈區(Dandenong Ranges)體驗火車鐵道之旅。

這場環球之旅形塑了克莉絲蒂後續作品的主角樣貌，包括1924年小說「褐衣男子」(The Man in the Brown Suit)的主角靈感，正是當年與克莉絲蒂夫妻同行的亞契老闆貝爾切(Major Belcher)。

在克莉絲蒂筆下，外國景點不只是異國場景，而是幾乎成為書中角色。舉例來說，著名的推理小說「東方快車謀殺案」(Murder on the Orient Express)如果少了火車，還像樣嗎？

旅遊雜誌撰稿人亞曼達·艾爾·沃德(Amanda Eyre Ward)今年夏季參加「黑番茄」旅行社舉辦的克莉絲蒂復刻豪華之旅說明會，讓潛在旅客下榻克莉絲蒂最喜愛的布朗酒店(Brown's Hotel)豪華套房。

據傳克莉絲蒂經常在布朗酒店豪華套房的畫室創作，相傳該畫室後來成為克莉絲蒂另一本小說「伯特倫旅館之謎」(At Bertram's Hotel)的場景。

沃德指出，說明會的高潮是她與克莉絲蒂的曾孫皮瑞查德(James Prichard)在畫室共進下午茶，享用迷你三明治、精緻茶點和錫蘭薰衣草與檸檬草茶。

皮瑞查德說：「祖母的旅程深刻影響她的寫作。」

皮瑞查德告訴沃德說，克莉絲蒂的環球壯遊結束，且在1928年與亞契離異後，她仍持續旅遊，包括隻身前往敘利亞和伊拉克，並在伊拉克結識她的第二任丈夫馬洛溫(Max Mallowan)。

克莉絲蒂與馬洛溫1958年前往加勒比國家巴貝多旅遊，成為克莉絲蒂撰寫「加勒比海之謎」(A Caribbean Mystery)的靈感來源。

黑番茄旅行社網址：www.blacktomato.com/us/agatha-christie/

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