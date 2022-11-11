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溫德姆酒店集團提供夢幻職缺 網紅們快應徵

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
溫德姆酒店集團近日提供一個職缺，對所有愛好美食的旅人來說是個夢幻工作。取自Wyndham Hotels and Resorts
溫德姆酒店集團近日提供一個職缺，對所有愛好美食的旅人來說是個夢幻工作。取自Wyndham Hotels and Resorts

美國連鎖酒店集團溫德姆，旗下有多個知名品牌，包括高檔的温德姆酒店及度假酒店（Wyndham Hotels and Resorts）、舒適的華美達（Ramada）、戴斯（Days Inn）、速8（Super 8）以及豪生（Howard Johnson）等。近日該集團提供的一個職缺，對所有愛好美食的旅人來說簡直是個夢幻工作。溫德姆將徵選出一位首席美食CEO (first Chief Eats Officer)，在明年夏天走訪全球八個國家，並可獲得1萬元酬勞。

獲得這項職位的幸運兒，需要在明年的5至8月花三個星期時間，以照片、影片和文字發表在該酒店集團的社群網站上，內容包括紀錄橫越五大洲的旅程以及對異國美食的探索。

當選的美食CEO將在明年夏天走訪全球八個國家，並可獲得1萬元酬勞。取自Wyndh...
當選的美食CEO將在明年夏天走訪全球八個國家，並可獲得1萬元酬勞。取自Wyndham Hotels and Resorts

溫德姆酒店集團營運副總裁史蒂芬妮．坎德瑞克 (Stephanie Kendrick) 在接受旅遊網站Travel + Leisure訪問時表示，食物是我們探索異國文化的鑰匙，這也是溫德姆希望提供給旅客的，藉由連結新的全球化體驗，帶來新的啟發。她說這名幸運的CEO，可以在這趟豐富的旅程中，隨時將自己的感受與體驗與全世界的人分享。

除了1萬元的酬勞外，獲選者在三個星期的旅行期間，每天可以得到150美元補助，用來支付住宿溫德姆酒店、經濟艙來回機票及其他旅遊花費，並可獲得為期一年的免費升級至溫德姆鑽石級會員。

溫德姆酒店希望藉由連結新的全球化體驗，給旅客帶來新的啟發。取自Wyndham H...
溫德姆酒店希望藉由連結新的全球化體驗，給旅客帶來新的啟發。取自Wyndham Hotels and Resorts

角逐這項職務的條件為，年滿21歲，具備流利的英語說寫能力、活躍於社群媒體 (尤其是TikTok和Instagram)，除了有出色的寫作技巧外，還需適應遠距工作。溫德姆酒店集團表示，這位「自認」是吃貨的候選人必須注射過新冠疫苗，並且是居住在美國或加拿大、英國、德國、紐西蘭、澳洲、墨西哥、阿根廷、印度、泰國和土耳其。

應徵者可以透過發表在TikTok的影片，說明自己何以勝任這項職務，推文末尾需標註@RamadaByWyndham, #RamadaCEO，並且關注@RamadaByWyndham。此外，也可以透過電郵提供影片連結和社群媒體帳號，寄至[email protected]。徵選活動將在11月14日午夜11:59截止，並在12月19日左右公布名單。

社群媒體 美食 CEO

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